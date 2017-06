В Сент-Поле афроамериканцы перекрыли дорогу, выражая протест оправданию полицая-убийцы

Жители американского города Сент-Пол (штат Миннесота) перекрыли автостраду 94. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники полиции вытесняют протестующих с трассы, но она все еще перекрыта. Активисты выступают против решения суда присяжных оправдать полицейского, который год назад застрелил афроамериканца Филандо Кастила в городе Фолкон-Хайтс.

Офицер Джеронимо Йанез был оправдан. В связи с этим сотни людей вышли на улицы с протестами.

Напомним, в декабре 2016-го года около двух тысяч человек устроили мирную демонстрацию в Лос-Анджелесе в преддверии назначенного на понедельник, 19 декабря, голосования коллегии выборщиков за кандидатов в президенты США в американском штате Калифорния. Участники акции выразили протест против кандидатуры выигравшего президентские выборы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

По данным Reuters, демонстрация прошла 18 декабря в центре Лос-Анджелеса. Протестующие несли в руках таблички с надписями "Остановим Трампа", "Добро пожаловать, мигранты" и "Сделаем Америку снова думающей" (Make America Think Again), что обыгрывает главный лозунг предвыборной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Новости по теме:

В США нет ДПНИ, но есть массовый протест иммигрантов

Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время

Американские мигранты не считают себя насильниками и дармоедами, чего и Трампу не советуют