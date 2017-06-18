Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Сент-Поле афроамериканцы перекрыли дорогу, выражая протест оправданию полицая-убийцы

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

протест сша полицаи
В Сент-Поле афроамериканцы перекрыли дорогу, выражая протест оправданию полицая-убийцы

Жители американского города Сент-Пол (штат Миннесота) перекрыли автостраду 94. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники полиции вытесняют протестующих с трассы, но она все еще перекрыта. Активисты выступают против решения суда присяжных оправдать полицейского, который год назад застрелил афроамериканца Филандо Кастила в городе Фолкон-Хайтс. 

Офицер Джеронимо Йанез был оправдан. В связи с этим сотни людей вышли на улицы с протестами.

Напомним, в декабре 2016-го года около двух тысяч человек устроили мирную демонстрацию в Лос-Анджелесе в преддверии назначенного на понедельник, 19 декабря, голосования коллегии выборщиков за кандидатов в президенты США в американском штате Калифорния. Участники акции выразили протест против кандидатуры выигравшего президентские выборы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

По данным Reuters, демонстрация прошла 18 декабря в центре Лос-Анджелеса. Протестующие несли в руках таблички с надписями "Остановим Трампа", "Добро пожаловать, мигранты" и "Сделаем Америку снова думающей" (Make America Think Again), что обыгрывает главный лозунг предвыборной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again). 

Новости по теме:

В США нет ДПНИ, но есть массовый протест иммигрантов

Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время

Американские мигранты не считают себя насильниками и дармоедами, чего и Трампу не советуют



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремлевский престол"
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремле...
17.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ройзмана в губернаторы "Яблоко" выдвинет в понедельник (0)
Страна встала в очередь за чудом (2)
В Сент-Поле афроамериканцы перекрыли дорогу, выражая протест оправданию полицая-убийцы (0)
Национальный Лидер не планирует отвечать на новые санкции США, он выше этого (7)
Российские пилоты Китаю больше не нужны, не то что нефть и газ (2)
У граждан Украины нет денег на ЖКУ, зато у коммунальщиков на красную икру нашлось (21)
В Ленинграде объявил голодовку правозащитник, задержанный на Дне России без СССР (1)
О "пьяном ребенке". Методика отвлечения внимания на негодный объект (30)
Джеймс Ходжкинсон охотился именно на трампистов (0)
В "Яблоке" скандал: Ройзмана за монархизм предали анафеме либералы? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Хохот в Японском море
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч - К.Сивков и В.Жуковский в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О "пьяном ребенке" замолвили слово. И дело государево
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А Борис Джонсон-то, оказывается турок !
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss