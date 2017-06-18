Страна встала в очередь за чудом

Верующие, желающие прикоснуться к мощам Николая Чудотворца в Москве, должны провести в очереди примерно 12 часов. Об этом сообщается на официальной странице для паломников в интернете. Данные приводятся на субботу в 12:15 по московскому времени.

Это пишет "Российская газета", официоз правительства. Навальный проводит несанкционированную акцию, Путин на "прямой линии" неожиданно получает реальные, а не отфильтрованные вопросы, в Сирии идет война, а на Украине застремились в НАТО. И все это - чешуя рядом со стремлением дорогих россиян прикоснуться к чудотворным останкам Деда Мороза...

Мы уже писали, что мощи того же самого (или не того?) Николая Угодника находятся в Туле, в 180 километрах от Москвы. Вот уже лет двести нет никаких проблем пойти и приложиться. Ни очередей, ни кордонов. Но это "не то", вот "импортные" мощи - они круче в сто раз... Повторим - речь идет об останках одного и того же человека.

В свое время один почтенный либерал, правда, по другому поводу, сказал: "Россия, ты одурела!" Ему не понравилось, что после расстрела Верховного совета РСФСР страна проголосовала за коммунистов (ну уж какие были в наличии).

Интересно, что бы он сказал сейчас? Счастье, видимо, наступило, и вот-вот запылают костры инквизиции на площадях мегаполисов?

А.Б.