Страна встала в очередь за чудом

Верующие, желающие прикоснуться к мощам Николая Чудотворца в Москве, должны провести в очереди примерно 12 часов. Об этом сообщается на официальной странице для паломников в интернете. Данные приводятся на субботу в 12:15 по московскому времени.
Это пишет "Российская газета", официоз правительства. Навальный проводит несанкционированную акцию, Путин на "прямой линии" неожиданно получает реальные, а не отфильтрованные вопросы, в Сирии идет война, а на Украине застремились в НАТО. И все это - чешуя рядом со стремлением дорогих россиян прикоснуться к чудотворным останкам Деда Мороза...
Мы уже писали, что мощи того же самого (или не того?) Николая Угодника находятся в Туле, в 180 километрах от Москвы. Вот уже лет двести нет никаких проблем пойти и приложиться. Ни очередей, ни кордонов. Но это "не то", вот "импортные" мощи - они круче в сто раз... Повторим - речь идет об останках одного и того же человека.
В свое время один почтенный либерал, правда, по другому поводу, сказал: "Россия, ты одурела!" Ему не понравилось, что после расстрела Верховного совета РСФСР страна проголосовала за коммунистов (ну уж какие были в наличии).
Интересно, что бы он сказал сейчас? Счастье, видимо, наступило, и вот-вот запылают костры инквизиции на площадях мегаполисов?
А.Б.
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!!!!QQQ! TOT VAS-E!!!&&& написал 18.06.2017 00:40
- Так длинно не стоит писать! надо просто - "ублюдки"! То таки да!
\\//\\//"Мы уже писали, что мощи того же самого (или не того?) Николая Угодника находятся в Туле, в 180 километрах от Москвы."
- Таки напрасно вы об этом таки писали - может выстроиться еще и в 180 км. очередь ублюдков! То таки да! И это происходит в стране, когда уже есть Ужасный макаронный Монстр, уже есть таки целая линей ка богов, созданных Мной на базе отечественного бога самокритики - "Я- Рыло!" Ну и страна1 Ну и народец! Двадцать первый таки век - Космос, компьютеры, генная инженерия... То таки да!
**** написал 18.06.2017 00:38