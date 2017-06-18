Ройзмана в губернаторы "Яблоко" выдвинет в понедельник

Председатель Свердловского «ЯБЛОКА» Юрий Переверзев под давлением местной администрации вышел из партии и сорвал кворум региональной конференции, которая сегодня должна была выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы. Но выдвижение Ройзмана все равно состоится - в понедельник это сделает федеральное Бюро «ЯБЛОКА».

В Екатеринбург приехал председатель Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский. Вот как он прокомментировал ситуацию с конференцией:

— Предполагаю, что на Переверзева было оказано давление в той или иной форме – шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида… Кворум не состоялся, поэтому конференция лишена полномочий, и выдвижение состоится на федеральном Бюро. В любом случае утверждение кандидатуры Ройзмана должно было состояться там, но теперь на Бюро пройдет и выдвижение.

Явлинский также отметил, что Бюро рассмотрит и кандидатуру Сергея Тюрикова – предпринимателя, члена партии, который накануне конференции также заявил о желании принять участие в губернаторских выборах.

Евгений Ройзман также присутствует на конференции. Вот как он прокомментировал ситуацию:

— То, что это может произойти, мы знали с самого начала, но никто и не говорил, что будет легко. Мне очень приятно, что Явлинский снова подтвердил свою репутацию и держит слово.

Григорий Явлинский также сказал, что «ЯБЛОКО» организует в Москве публичный сбор средств на кампанию Евгения Ройзмана. «Ройзман – очень известный и популярный в Москве человек, самый популярный региональный лидер», - говорит Явлинский.

От редакции: Ройзман был популярным политиком, а сейчас - посмотрим. Навряд ли жизнь в Свердловске (временно переименованном в Евкатеринбург) изменилась в лучшую сторону при его градоначальстве. Тут, конечно, кризис и другие внешние проблемы, но обещания-то были, а как с их выполнением?.. Но это оценивать будут свердловчане, из Москвы всего не видно.

Опять же предстоящие мероприятия по поводу расстрела Романовых.

Расстрел Романовых хотят отметить на государственном уровне

Когда-то партия Явлинского считалась прогрессивной. А тут - монархизм, животный антикоммунизм и минимум позитива. Ну, удачи на выборах...

А.Б.