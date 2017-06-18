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Московский листок

Американский эсминец оказался удивительно хрупким

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

сша судно корабль
Американский эсминец оказался удивительно хрупким

Тела семи моряков с американского эсминца USS Fitzgerald, пропавших без вести после столкновения боевого корабля с контейнеровозом у берегов Японии, найдены в затопленных каютах. Об этом сообщается на сайте Седьмого оперативного флота ВМС США.

Тела отправлены в госпиталь флота на базе в Йокосуке для опознания.

- Американский эсминец оказался удивительно хрупким, - пишет в своем ЖЖ Эдуард Лимонов. - До такой степени, что его легко, как пасхальное яйцо вывел из строя филиппинский сухогруз. Ай да Дютерте, ай да молодец! Без единого выстрела, сухогрузом - "тюк!" Вы видели фотографии ? Просто трындец! Весь к чёртовыой матери разрушен, а ещё вёз крылатые ракеты "Томагавк", этот сукин сын, у берегов Японии.

USS Fitzgerald способен нести, в зависимости от задач, крылатые ракеты «Томагавк» или противоракеты SM-2 в 80 пусковых установках. Экипаж эсминца составляет 337 человек.

- И как будто этого мало, - пишет Эдуард Лимонов, - ещё пять американских военных моряков пропали без вести. Ищи теперь, свищи в Японском море. А командира эсминца и двух помощников на вертолёте отвертолётили в Японию, оперировать. Вы всё ещё верите в американскую мощь? Человек своего поколения, я не верю в американскую мощь с тех пор как они провалили операцию по освобождению своих посольских работников в 1980-ом в Иране,взятых в заложники, когда их вертлолёты в иранской пустыне не взлетели, все оказались неисправны. И как же они драпали! И как же они драпали из Сомали примерно в те же времена!

В ночь на 17 июня эсминец типа Арли Берк USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским грузовым кораблем ACX Crystal в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки. ВМС США обратились за помощью к береговой охране Японии. Помимо пропавших без вести, сообщалось о двух раненых в результате инцидента. Одним из пострадавших оказался капитан корабля Брайс Бенсон. Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. Тем не менее, судно осталось на плаву и самостоятельно прибыло в порт.

- Конечно, очень много западной военной техники явно не стоит тех денег, что на нее потрачена, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но это касается и нашей техники тоже. Но наша техника обходится дешевле, и в этом секрет множества наших побед, начиная с Отечественной войны, когда пока немцы клепали "Тигр", наши успевали выпустить три Т-34. Но в эсминце УРО главное не бронированное корыто, а ракетные системы на борту. Как и у всякого ракетоносца. Ракетные катера Каспийской флотилии, с которых запускали "Калибры" по Сирии, может, тоже слова доброго не стоят. А вот "Калибры" - стоят! И Америка производит эсминцев УРО очень много - на вооружении порядка 70 таких кораблей, да еще почти столько же у союзников на НАТО. А у нас сопоставимых ракетоносцев меньше десятка, и мы все поражаем вероятного противника нашими планами перевооружения. А они - реально перевооружаются. Американский флот присутствует по всему мировому океану, а у нас каждый дальний поход - событие. А то, что эсминец проиграл контейнеровозу в неравной схватке, конечно, прикольно... Но у нас ведь и контейнеровозов столько нет, чтобы протаранить все американские эсминцы.



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