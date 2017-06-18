Одному из задержанных в День России без СССР пришлось познакомиться с "пресс-хатой" Мосгорсуда

Арестованного после акции против коррупции 12 июня в Москве активиста Ореста Черчесова несколько часов держали в конвойном помещении в здании Мосгорсуда, которое напоминает "пыточную", о которой писала "Медиазона". Об этом проекту "ОВД-Инфо" сообщил правозащитник Эдуард Рудык.

Рудык сообщил, что Мосгорсуд 16 июня рассматривал апелляцию Черчесова в связи с решением суда об административном аресте на 10 суток. Утром около 10:30 его под расписку забрал из спецприемника сотрудник ОВД "Рязанский". Вечером его вернули назад. Где все это время находился Черчесов, было неизвестно. Рудык говорит, что апелляцию слушали в отсутствие Черчесова.

Правозащитник утверждает, что с 12:30 до 17:00 Черчесова без объяснения причин держали в конвойном помещении Мосгорсуда - комнате с железными кольцами на стенах, где, как утверждала "Медиазона", избивают подсудимых.

Рудык полагает, что так полицейские отомстили Черчесову. Ранее его единственного из задержанных 12 июня в ОВД "Рязанский" оставили на ночь - якобы из-за того, что он отказывался подписывать протокол и заявлял о своем незаконном задержании.

"Медиазона" в начале июня опубликовала снимки из помещения для ознакомления с делами подсудимых в Мосгорсуде. Там к стене прикреплено несколько металлических колец, к которым пристегивают наручниками подсудимых или находящихся под следствием.

Мосгорсуд подтвердил наличие стальных колец, но обвинения в пытках назвал "провокацией". В суде описали ситуацию так: кольца необходимы "для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела".

Напомним, ранее, в связи с избиением в Мосгорсуде Петра Павленского другой бывший политзаключённый Даниил Константинов сообщал:

- В подвале Мосгорсуда находится большое конвойное помещение, где содержат тех, кого там судят, а также тех, кто бывает там транзитом, приезжаю из других судов "с пересадкой" в другой автозак. На такой "остановке" можно провести несколько часов, ожидая свой "транспорт". Конвойное помещение поделено на отсеки (коридоры), в которых с двух сторон расположены боксы - маленькие камеры для ожидания. "Маленькие" - это не то слово. Обычно это помещение, где-нибудь два на два метра с маленькой, узкой скамеечкой, где может присесть один человек. Остается еще пространство, чтобы встать и стоять, не больше. Часто в такие боксы заводят по двое и оставляют на несколько часов. Однажды мне с одним парнем пришлось провести в таком боксе 9 часов! Кислорода там очень мало, помещение маленькое и неудобное. Обычно один арестант сидит на лавочке, а второй стоит на маленьком пятачке у двери. Потом они меняются, чтобы иметь возможность передохнуть. Прилечь на лавке можно только закинув ноги полностью на стену. Получается что-то вроде йоговской позы сарвангасана. Сами стены покрыты "шубой", давным давно запрещенной, но так и оставшейся почти во всех конвойках...

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