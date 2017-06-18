Анатолий Баранов о половом "акте информационного единства журналистов в противостоянии врагу"

"Свободная пресса" попросила прокомментировать очередной киевский анекдот. В Киеве предлагают включить в уголовный кодекс Украины статью о «пророссийской пропаганде» в СМИ. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на официальном сайте СБУ со ссылкой на заявление ее главы Василия Грицака. Таким образом Грицак предлагает «полностью обезвредить вражескую пятую колонну» в информационном пространстве" страны.

«Вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, ещё не обезврежена полностью», — написал Грицак.

«Ответом на пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины. Они должны стать персонами нон грата на отечественных информационных ресурсах, — добавил он.

По его словам, Киеву необходимо отразить в УК Украины «адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны», которая ведется в средствах массовой информации. Кроме того, глава СБУ предложил создать «акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу» и выразил готовность лично принять участие в разработке новых регламентов.

По словам главного редактора ФОРУМа.мск Анатолия Баранова, Украина последовательно движется к буржуазному тоталитаризму, к буржуазной диктатуре.

— Причем крайне националистического толка. Это определяется двумя причинами: первой, объективной — украинское государство в нынешнем виде никак не способно обеспечить минимально приемлемого уровня общественного производства и, как следствие — минимально приемлемого уровня жизни. Значит, людей надо как-то внеэкономическими и неполитическими путями заставлять принимать существующие порядки. Вторая причина — субъективная: для поддержания нужного накала общественного сознания нужна какая-то цель, какая-то сверхзадача. Для современной Украины этой задачей стала «борьба с москалем». Причем это произошло вовсе не в 2014 году, это подготавливалось всем развитием, если можно назвать этим словом постоянную деградацию Украины.

«СП»: — Что подведут под понятие «пророссийская пропаганда»? Против кого это будет использовано?

— Ну, как против кого? Против «пророссийцев»! А ими могут стать кто угодно, как в известные времена боролись с кулаками и подкулачниками. Кто такой кулак, в общем, понятно — деревенский мироед, сельский буржуй. А вот подкулачником может быть кто угодно. Ну и что угодно — если не начинать каждый текст с ритуального проклятия, вроде вошедшего с подачи Роскомнадзора в обычай российской прессы ритуального упоминания ИГ* с присловьем «запрещенная на территории РФ». Вот и там будет что-нибудь вроде «да будет проклят москаль, попирающий незалежную Украину».

«СП»: — Буквально на днях в Верховной раде появился законопроект, предусматривающий уголовное наказание за «унижение» украинского языка. Теперь запрет на «пропаганду». Чего еще ожидать от этой власти? Чего она вообще хочет добиться всем этим?

— Унижение языка вещь, конечно, загадочная. На Украине вообще нормы литературного украинского языка крайне неопределенные, так что большая часть выступлений украинских политиков на «ридной мове» может считаться унижением языка, то бишь его безбожным коверканьем. Чего еще можно ждать от власти, изъясняющейся и главное думающей на своем родном полуукраинском языке? Да чего угодно! Например, носить москалям на одежде красные звезды или запретить смешанные браки. Да почитайте историю Третьего Рейха, там товарищ Геббельс был очень креативным. В Киеве же с креативом напряженка, просто перекладывают «классику».

«СП»: — Насколько подобные инициативы помогут укрепить власть? Или результат будет обратным?

— Власть на Украине держится страхом и жадностью. Добавит страха — значит укрепит власть. Ну и кто-то на этом, разумеется, неплохо заработает. Как прекрасно зарабатывали еще до Майдана переводами советских фильмов на украинский язык или на издании русской классики на державной мове. Теперь, наверно, появятся какие-то комиссии по расследованию антиукраинской деятельности в СМИ. Вымогательство, рэкет. Все как обычно.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.