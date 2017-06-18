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Московский листок

Гей-марш в Киеве проходит на фоне всеобщего обнищания довольно тихо

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

украина кризис геи педерастия
Гей-марш в Киеве проходит на фоне всеобщего обнищания довольно тихо

В Киеве на воскресном "Марше равенства" произошли стычки ЛГБТ-активистов с радикалами, выступающими против проведения шествия, сообщает "Украинская правда". В числе противников шествия - активисты запрещенной в России организации "Правый сектор". Ее пресс-секретарь обещал заблокировать марш, безопасность которого обеспечивают полиция и нацгвардия. 

На месте марша у нескольких молодых людей изъяли балаклавы и газовые баллончики, сообщила в эфире канала 112 представитель киевской полиции Оксана Блыщик. По ее данным, задержанных на марше до его начала не было, стычек тоже удалось избежать. 

Около 10:15 (время совпадает с московским) "Украинская правда" сообщила о начале движения колонны. Предполагается, что участники пройдут по центру Киева от Университета Шевченко до площади Льва Толстого.

Накануне сайт организовавшей парад украинской ЛГБТ-организации взломали неизвестные. Там разместили колллаж - иллюстрацию расправы над геями: их вешают и протыкают вилами на фоне флагов "Правого сектора".

Автор и друг ФОРУМа.мск Андрей Манчук отмечает в своём блоге:

- Представители украинского ЛГБТ-сообщества должны понять одну важную и очень простую истину. Если они могут проводить свою акцию раз в год, в железной клетке, под охраной полицейских, количество которых, по официальным данным, равняется заявленному количеству участников акции - это явный признак того, что они живут в глубоко несвободной стране. При том, что охрана со стороны властей объясняется исключительно тем, что во главе акции идут представители международной правозащитной организации, иностранные журналисты и европейский политик. Но не заботой о демократии. А причина этой ситуации состоит в том, что весь остальной год, когда полиция не мешает нацистам разгонять акции других украинцев, за их политические и идейные убеждения, вы, в лучшем случае, молчите (вместе с либеральным комьюнити и европейскими депутатами). А, в худшем, аплодируете националистам. Хотя на сегодняшний марш прыгают те же самые люди, которые избили два дня назад акцию социалистов. Если прав на свободные мирные собрания нет у всех граждан, их не будет и у вас. И европейские политики, в итоге, не помогут и не спасут.

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