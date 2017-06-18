Путин очень многому научился у идейного врага рабочего класса Гельмута Коля...

Президент России Владимир Путин вспомнил о знакомстве с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, заявив, что разделяет его идеи и что Россия готова быть вместе с Европой. Но сначала нужно, чтобы к этому "были готовы наши партнёры".

Путин говорил с журналистами в Петербурге, где посетил матч-открытие Кубка конфедераций с участием команд России и Новой Зеландии. Гельмут Коль - "канцлер немецкого единства" - скончался накануне в возрасте 87 лет.

Путин рассказал, что познакомился с Колем в начале 90-х годов. "Присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию - правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление - очень сильное", - цитирует президента "Интерфакс".

По словам Путина, он "увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов". "Он думает на перспективу весьма отдаленную, причем очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран", - отметил президент.

Путин заявил, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него. "Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека", - сказал Путин.

Он привел цитату Коля: "Если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе". "Я с ним полностью согласен, - указал Путин. - Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнёры, чтобы они избавились от фобий прошлого".

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего - ни у Европы, ни у России", - заключил он.

От редакции: Собственно, всё что экономически было от РФ нужно ЕС - вполне реализовано. Путинская Россия стала не просто сырьевым придатком ЕС, но и поставщиком рабочей силы - причём работа в ЕС воспринимается в РФ ну уж точно не как миссия гастарбайтерская, как высокая оценка способностей своих и знаний. Например, мой школьный и послешкольный друг, внук легендарного Покрышкина - работает в Германии физиком, потому что тут, в РФ ему не нашлось адекватного рабочего места. И родители ещё одного моего одноклассника там физиками работают, в Бадд-Ненндорфе. В этом смысле "сотрудничество" деградирующей Путинской России и стран ЕС - состоялось тоже. Сырьё и мозги - а назад мы получаем готовые товары, производимые из этого сырья и этими мозгами, рынок-то огромный.

О каком ещё сотрудничестве с ЕС мечтает Путин? Другого при капитализме не бывает. Слабый кормит сильного. А вот когда был "бездуховный" социализм и соцлагерь - тогда и Европа была другая. И ЕС есть прямое следствие распада соцлагеря - чему Путин тоже, наверное, рад, ведь, как он выражался "совдеповская идеология мешала развитию". Вот и имеем что имеем... Гельмут Коль как идейный враг социалистического производства и собственных, немецких профсоюзов и рабочих - наверное, подхоящий учитель из государственных деятелей. Может, не уровня русского фашиста Ивана Ильина, но уж точно получше тех "немецких писателей", у кого учились "совдеповские" умы - лучше Ленина, Сталина, Свердлова, Троцкого, Орджоникидзе, Берии, Микояна. В своём отечестве для Путина давно пророков нет - он сам уже больше чем пророк, мессия, отсюда и такое братское к мощам отношение, и открытие храма "жертв коммунистической идеи"... Коль и всё буржуинство заморское довольны учеником. С 1986 года при Коле инфляция в течение нескольких лет находилась на уровне менее 1,5%. В том же году ФРГ впервые заняла первое место в мире по объему экспорта и удерживала его три года подряд (впоследствии страна неоднократно занимала ведущие позиции по этому показателю). Принимались непопулярные решения, в том числе сокращение государственных расходов на социальные нужды и ужесточение законодательства в отношении забастовок.

Д.Ч.

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