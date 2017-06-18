Любить домами. Завершилось голосование по реновации

За включение дома в программу реновации в Москве проголосовали жители 90% сносимых пятиэтажек. Об этом свидетельствуют итоговые результаты голосования в Системе «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает пресс-служба мэра Москвы. В голосовании приняли участие жители 4643 домов, 4079 — проголосовали за снос, указывает пресс-служба.

Правила голосования просто удивительны для современной эпохи индивидуализма - если треть жильцов против, то дом в программу реновации не входит. Если меньше, допустим, четверть - входит.

Но ведь собственность-то вроде бы не коллективная, а индивидуальная. Нет? Разве вы не имеете права сказать соседям - хотите переселяться, ваше право. А от меня отстаньте, меня все устраивает, и я хочу помереть там, где прожил всю жизнь. Или вообще без объяснений - не хочу и всё. Как у Аверченко: "Жалаю быть съеденным!"

Как это выглядит "а-ля натюрель"? Ну вот мое Северное Тушино, где я с удовольствием проживаю 20 лет. До того проживал неподалеку, но сейчас вот здесь.

Это очень хороший район для тех, кому не обязательно, выйдя на вечерний променад, обязательно видеть кремль. Зелено, спокойно, благоустроено. Но есть, конечно, старый фонд, который не слишком хорош.

Кстати, у нас переселяют из пятиэтажек во вполне приличные дома практически в том же месте уже довольно-таки давно, безо всякой реновации. Нормально переселяют, без подлости - это по знакомым сужу, хотя моя жена, которая в этом районе выросла, когда снесли их пятиэтажку, в которой никто из наших уже и не живет давно, все равно грустила.

То есть зачем нужна еще и реновация, людям не понятно.

Но, тем не менее, большая часть домов, скажем, развалюх в Братцево, высказалось за реновацию. Хотя я бы из Братцева, где усадьба, парк и прочее, ни за что бы не уехал. Но это их выбор.

А вот у Сходненской, на Химкинском бульваре, где вообще курорт - и метро-то рядом, и ТРЦ "Калейдоскоп" реально очень хорош, и Химкинское водохранилище с парком и пляжами под боком, и территория благоустроенная - несколько домов высказались против. А остальные за, но как? Там четверть жильцов против, там даже ближе к трети, но не дотягивает до "права вето"... Место хорошее и дома в основном в приличном состоянии. А все равно - сгоняют. Может, и не обманут, но все равно на несколько лет привычная жизнь будет отравлена, а на новом месте как еще сложится.

Тоже самое на Лодочной - там от метро чуть подальше, но вообще реально зона отдыха. Тихо, зелено, вода кругом. Я сейчас закончу и поеду туда купаться. Естественно, из 12 домов только 4 проголосовали за реновацию, а остальным она ни нахрен не упала. Но ведь значит, эти четыре дома снесут, на их месте разведут стройку - прощай нормальная жизнь в оставшихся 8 домах. А заради чего? Ведь две трети жильцов микрорайона, если брать совокупно, проголосовали против и им это издевательство ни к чему!

А ведь есть еще множество домов, жители которых как бы и ни при чем. Их дома не сносят. Они не голосуют. Но им за что такая хреновация под окнами на несколько лет?

У меня когда под окнами сносили пятиэтажки и на их месте возводили что-то поприличней, долго осенью и весной пройти к дому можно было только в сапогах. Ну и такой "пустяк", как грохот стройки под окнами круглосуточно. Теперь "облагдетельствуют" других людей, у кого реновация под окнами. Там, кстати, старая застройка, и без того к дому не проедешь, машину не поставишь. А теперь, видимо, на несколько лет удовольствие парковаться в километре от дома. Ну и другие "приятные" моменты. А в перспективе фасады 20-этажных домов вместо солнца и неба. И увеличение плотности населения со всеми вытекающими.

Ну что, спасибо Собянину. И жителям пятиэтажек тоже спасибо, удачно проголосовали.

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