Игиловцев пытаются окончательно выбить из Мосула

Армия Ирака в воскресенье сообщила о начале штурма кварталов Старого города Мосула - последнего участка города, находящегося под контролем террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). К Старому городу армия подбиралась еще в марте, но тогда штурм был приостановлен из-за большого количества жертв среди мирных жителей.

"Это последняя глава в наступлении, направленном на захват Мосула", - говорится в заявлении, распространенном от имени главы контртеррористической службы Ирака генерал-лейтенанта Абдула Гани аль-Асадт. Как передает ТАСС, в штурме задействован армейский спецназ и федеральная полиция Ирака.

Ранее иракским силовикам удалось восстановить контроль над кварталами Эз-Занджили и Эш-Шифаа на западном побережье реки Тигр, взяв в окружение Старый город в Западном Мосуле.

По информации командования, под контролем террористов остается менее 1% территории города. Однако захват этих кварталов имеет большое символическое значение: в них расположена Соборная мечеть Ан-Нури, где главарь ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата" в Сирии и Ираке.

Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остается примерно 100 тыс. человек, которые живут в сложных условиях при хронической нехватке продовольствия, воды и медикаментов.

Напомним, лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в конце мая в южном предместье города Ракки в Сирии российской авиацией. Об этом в пятницу, 16 июня, официально сообщили в Минобороны России.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проходило совещание лидеров ИГИЛ*, цитирует ТАСС заявление ведомства. Атака проводилась в 00:35 до 00:45 после подтверждения беспилотниками данных о месте и времени встречи главарей ИГ*. "О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона", - подчеркнули в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, на собрании боевики обсуждали маршруты выхода из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (запрещена в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили российские военные.

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