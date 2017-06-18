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Московский листок

Ради вылета Димона Тосканского из Пулково подвинули все остальные рейсы

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

медведев либералы классоваяненависть авиа
Ради вылета Димона Тосканского из Пулково подвинули все остальные рейсы

Вылет регулярных пассажирских рейсов из аэропорта Пулково в воскресенье вечером временно приостановили. Задержки для вечерних рейсов составили от 20 до 53 минут. "Фонтанка" утверждает, что расписание перекроили для вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Как сообщили "Фонтанке" читатели, с просьбой набраться терпения обратились к пассажирам самолетов, назначенных к вылету в пятом часу вечера 18 июня. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты. 

Медведев гостил в родном городе три дня. Накануне он вместе с президентом Путиным присутствовал на первом матче Кубка конфедераций, в котором футболисты сборной России обыграли Новую Зеландию. 

В первый день визита для премьера закрывали юрфак СПбГУ - выпуску Дмитрия Медведева исполнилось двадцать лет.

От редакции: Ну, элита ж в очереди не ждёт. Это кровавые большвики в лице Ленина ждали в парикмахерской в очереди (см. роман "Журбины" Вс.Кочетова), а вот чтоб порядочный либерал какую-то чернь ждал? Нет, не в постсоветской России, конечно же! А теперь вспомним, что говорил сам Медведев, единственный раз комментируя расследование ФБК. Медведев, когда уж все отчаялись ждать, неожиданно прокомментировал это расследование."Кому это выгодно? - сказал Медведев. - Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей".

Спрашивается, а вот сейчас-то, в Пулково - какой иноземный подлый провокатор отодвинул рейсы смердов ради его вылета? "Кому это выгодно?" Или, может, уже тосканская лоза поспевает и зовёт к себе виноградаря внезапно? Вино Dimon, опять же, обещали в этом году продегустировать...

Д.Ч.  

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