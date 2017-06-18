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Московский листок

Кто победил на президентских во Франции, побеждает и на парламентских

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

франция выборы парламент
Кто победил на президентских во Франции, побеждает и на парламентских

Президентское движение "Вперед!" одержало уверенную победу на завершившихся сегодня парламентских выборах во Франции. По предварительным данным, члены партии Эмманюэля Макрона получат 315 из 577 мест во французском парламенте. Такую информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на прогнозы Ipsos. 

О победе партии Макрона заявил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который сейчас пребывает в своей резиденции во дворце Матиньон. "Избиратели, поддержавшие "Вперед!", проголосовали за надежду и оптимизм. Победа "Вперед!" очевидна и дает стране новый шанс и новое дыхание французской демократии", - отметил Филипп. 

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, в свою очередь, добилась убедительной победы на парламентских выборах в своем избирательном округе в городе Энен-Бомон на северо-западе страны. Ле Пен получила 58,75% голосов, тогда как ее основной оппонент, кандидат от движения "Вперед" Анн Роке получила чуть более 30%. 

В состав нижней палаты парламента Ле Пен вошла впервые. Согласно французским законам, лидер "Национального фронта" теперь должна будет отказаться от мандата в Европейском парламенте, поскольку эти полномочия нельзя совмещать, передает ТАСС. 

В ходе своего выступления Ле Пен заявила, что будет "бороться против миграционной политики властей и увеличения потока мигрантов во Францию". Она также добавила, что крайне низкая явка свидетельствует об апатии избирателей и ослабляет легитимность парламента. 

Возглавляемое Жан-Люком Меланшоном левое движение "Неподчинившаяся Франция" планирует вместе с союзниками сформировать собственную фракцию в Национальном собрании по итогам выборов в нижнюю палату парламента. Согласно предварительным результатам, это движение и поддерживающие его члены Компартии претендуют на 12 - 17 мест в новом составе палаты. 

Напомним, выборы в Национальное собрание проходят во Франции в два тура по мажоритарной системе. В решающем раунде ведут борьбу 1146 депутатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки. В этот раз голосование проходило при повышенных мерах безопасности и в условиях режима чрезвычайного положения, введенного после террористических атак в 2015 году.

А позже, на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды». Президент Франции подчеркнул, что всегда сохранял хорошие отношения с журналистами, «пока они оставались журналистами». «Но Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды. Поэтому я не допустил журналистов этих СМИ к моему предвыборному штабу»,— цитирует Макрона Le Figaro. Президент добавил, что в этом вопросе он «не намерен уступать».



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