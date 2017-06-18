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Московский листок

Правозащитник Динар Идрисов решил бороться голодовкой с коррумпированной Системой насмерть

Опубликовано 18.06.2017 в разделе комментариев 0

протест коррупция либералы ленинград правозащита
Правозащитник Динар Идрисов решил бороться голодовкой с коррумпированной Системой насмерть

Отбывающий административный арест питерский правозащитник Динар Идрисов объявил о начале полной голодовки - к сухой голодовке он добавил отказ от необходимых ему лекарств. Идрисов пытался защитить в суде задержанных на антикоррупционной акции 12 июня активистов, но в итоге арестовали его самого. 

О жестком варианте голодовки сообщила на странице в Facebook Ольга Егорова, которая ссылается на информацию от жены Идрисова. Правозащитник, по этим данным, "требует отставки всего руководства полиции города за избиения людей на митинге 12 июня, унижения в отделениях полиции и незаконное помещение и нарушения его прав в спецприемнике вне Санкт-Петербурга" (в Гатчине). Супруга Идрисова также сообщила, что вместе с ним голодает сокамерник 1956 года рождения. 

Идрисов был задержан 13 июня. Утром того дня он прибыл в суд для защиты девушки, которая пробыла в задержании всю ночь. На ознакомление с материалами дела судья дал 10 минут, а затем вынес активистке приговор - 10 суток административного ареста и штраф 10 тысяч рублей. После заседания Идрисов направился к выходу, но заметил группу из нескольких задержанных за участие в антикоррупционном митинге. Он пытался с ними поговорить, но его выгнали из здания суда. На него составили протокол о неподчинении распоряжению судьи или пристава. 

Когда Идрисова отпустили после составления протокола, в него из здания суда кто-то бросил бутылку. Он бросил ее обратно в сторону здания, после чего оттуда выбежали полицейские, призвали на помощь ОМОН и затолкали правозащитника обратно. В итоге на него составили протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), а 15 июня суд признал его виновным. Заседание проходило в закрытом режиме.

Тем временем срок административного ареста оппозиционному блогеру Алексею Навальному сокращен решением Мосгорсуда на пять суток и составляет теперь 25 суток. Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома за призывы к участию в несанкционированном митинге на Тверской улице. По оценкам столичной мэрии, в несогласованной акции протеста в День России в километре от Кремля приняли участие около 5 тыс. человек.

Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты блогера Алексея Навального на арест сроком на один месяц за призыв к участию в несанкционированной акции на Тверской улице в центре Москвы.  

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