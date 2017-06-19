Дядя Сэм сотоварищи сбили самолёт сирийских ВВС, но скандала в РФ, как с Турцией, не будет

Международная коалиция во главе с США в воскресенье днем сбила самолет ВВС Сирии к югу от города Ракка, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление сирийской армии, которое прозвучало в эфире государственного телевидения арабской республики.

По данным военных, самолет был сбит во время проведения операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Подробностей произошедшего к настоящему моменту не так много. Сообщается лишь, что воздушное судно разбилось, а местонахождение пилота остается неизвестным.

РИА "Новости" приводит дополнительную цитату из заявления Минобороны Сирии. В ведомстве отметили, что сегодняшний инцидент еще раз подтверждает, что коалиция "координирует свои действия с ИГ" (запрещённой в РФ). "Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи", - подчеркнули военные.

Отметим, что схожие инциденты, когда коалиция наносит удары по позициям проправительственных сил президента Сирии Башара Асада, в последнее время участились. Так, 8 июня в результате налета были уничтожены танк и артиллерийские установки сирийской армии, которые якобы подошли слишком близко и представляли угрозу для "союзных коалиции сил".

Кроме того, 6 июня "Демократические силы Сирии", которым Пентагон недавно начал поставлять вооружение и боеприпасы, при поддержке международной коалиции начали штурм города Ракка. Одновременно с этим стало известно, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США вновь нанесла удар по проправительственным силам Башара Асада на юге Сирии в Ат-Танфе.

"Коалиция 6 июня уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии", - объявили тогда в коалиции.

- Крайне любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как в этой ситуации поведёт себя МИД РФ с "американскими коллегами", ведь когда Турция сбила нашу "сушку" это было скандалом века (хотя Эрдоган, впоследствии спасённый нашими "Наташами" из ФСБ и повёл себя примерно как США сейчас - ну, сбили, фигня какая...), а вот когда те же самые "сушки", но состоящие не в ВКС, а сирийских ВВС, падают по воле тех господ, у которых на Уолл-стрит хранят капиталы и наши правящие господа, тут, как говорят американцы, "депендс", тут помидором и мандарином не ударишь...

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