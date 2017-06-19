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Московский листок

Талибы вышли к таджикско-афганской границе

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 1

ислам война афганистан граница талибы
Талибы вышли к таджикско-афганской границе

В Афганистане радикальное движение «Талибан» захватило десятки селений, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, сообщает местная полиция.

Лет 20 назад эта новость стала бы сенсацией - тогда на границе с Афганистаном стояли российские погранвойска, и война там не прекращалась все 90-е. Тогда считалось, что это был, по сути, последний рубеж - дальше, случись исламистам прорвать линию обороны по Пянджу, никаких естественных и искусственных преград перед ними не было до самого Оренбурга. Слабые среднеазиатские режимы не могли им противостоять, и посыпались бы как карточный домик.

Позже ситуация несколько изменилась - в Афганистан вошла международная коалиция во главе с США, и талибы были разгромлены. Все дружно решили, что угрозы больше нет, и российских пограничников "попросили" из солнечного Таджикистана. В республике осталась только российская военная база, созданная на основе 201-й дивизии, когда-то считавшейся самой боеспособной в российской армии.

Реальное влияние России в республиках Средней Азии сегодня сведено до минимума. Но и США с Великобританией добились лишь ограниченного успеха - да, РФ они из региона практически вытеснили, но и сами там завязли - они стоят в Афганистане уже в полтора раза дольше, чем СССР, и не сказать, чтобы добились большого прогресса. Наоборот, застряли еще и в Ираке, а теперь и в Сирии.

В 2013 году образовалось Исламское государство, оказавшееся куда более радикальным и мощным, чем Талибан, не говоря уже о почти "домашней" Аль-Каеде.

Но радикальный ислам не может пока бороться со всем западным миром, и ищет точки наименьшего сопротивления - республики бывшей советской Средней Азии могут быть весьма удобной добычей для воинов ислама. Слабые, разложившиеся режимы, бедное и явно недовольное своим положением население, снижение уровня образования и рост религиозных настроений - практически идеальное поле для приложения усилий. И никаких американцев.

Есть, конечно, Шанхайская организация сотрудничества, но все прекрасно понимают, что это фикция - вооруженные формирования батальонного уровня. А у России база в Таджикистане и аэродром в Киргизии... Есть, конечно, Народно-освободительная армия Китая, но нет никакой уверенности, что КНР станет ввязываться в затяжной колониальный конфликт, имея у себя в тылу Сицзян-уйгурский автономный округ с 80-миллионным исламским населением, очень недовольным китайцами.

Наверно, талибы все это понимают не хуже нашего. И занимают кишлаки вдоль границы с Таджикистаном. Кстати, населенные тоже таджиками - их на севере Афганистана проживает не меньше миллиона. И почти столько же узбеков, ближе к Термезскому коридору, ведущему в Узбекистан. 

В общем, до закрытия перевалов еще целое лето и осень, и перед ним можно ждать масштабного наступления на Памире, как осенью 1995-го - расчет простой, взять населенные пункты по границе, прежде всего Хорог, Рушан, Ванч, пользуясь тем, что они до весны будут отрезаны от Душанбе. Вот только в 1995-м на границе стояли 22 тысячи обстрелянных и хорошо оснащенных российских пограничников, со своей авиацией и тяжелой техникой. А сегодня там местные коррумпированные насквозь формирования. Не препятствие. А дальше - как нож в масло до самого Оренбурга...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q-Q!TOBOG-TO JASNO!!& написал 19.06.2017 01:26
-Таки азиатам, выгнавшим русских, евреев, немцев - будет полезно таки пожить немножко в средневековье... То таки да... Хорошо бы таки сослать туда еще и безумных вчонкиных и бесноватых гав-ноликов из де-Билл-абада и других крупных городов! Сразу - таки куча выгод! Не надо им таки делать децимацию, не нужно таки ссылать на перевоспитание в деревню, таки освободится куча квартир и огромные деньги, которые таки сейчас идут на прокорм этих паразитов! Таки последний съезд нардепов СССР, который послужил инструментом развала - таки наполовину состоял из славных таки этих анвалидов умственного труда! Таки подлечатся на свежем азиатском воздухе.... То таки да...
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