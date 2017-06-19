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Московский листок

ЕС продлил на год санкции против Крыма

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 1

ЕС продлил на год санкции против Крыма

Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета Европы. "Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", - говорится в заявлении ЕС. Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении Крыма в июне 2014 года. Ограничения включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Проблема все явнее написал 19.06.2017 11:27
Все было бы нормально и никакие санкции ни на что не влияли , если бы не проблема воды. На днях читал какой то доклад укров о том , каким Крым вернется в Украину. Они уже сейчас волком воют о том , что через 7 лет Крым станет безжизненным солончаком. Почему то ничего подобного не слышим от властей Крыма .
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