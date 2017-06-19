ЕС продлил на год санкции против Крыма

Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета Европы. "Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", - говорится в заявлении ЕС. Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении Крыма в июне 2014 года. Ограничения включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.