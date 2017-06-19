Лучшие архитекторы мира займутся пятиэтажками!

Столичные власти объявили архитектурный конкурс на разработку проектов застройки кварталов пятиэтажек, которые планируется снести в рамках программы реновации. Об этом в своем Twitter сообщил сам мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наша задача — не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду», — написал столичный градоначальник.

К участию в конкурсе приглашены российские и зарубежные архитектурные бюро. Среди зарубежных — британская компания Foster+Partners Нормана Фостера.

Какое у нашего Собянина всё величественное и самое-самое в мире.

И как это только Москва жила 850 лет без Собянина? Городская среда была в ней некачественная и непривлекательная. И как только заманили сюда бывшего мэра качественного и привлекательного Когалыма? В такую-то тьмутаракань...

А может отчитаемся для начала о прошлых свершениях? Ну, например, о невиданном в мировой истории градостроительства расширении территории мегаполиса разом в 2,5 раза, до самой Калужской области? Новую Москву уже застроили ведущие архитекторы планеты или как? Не было ли конкурса за застройку болот под Селятино?

Я так помню, всю столичную бюрократию собирались переместить в Новую Москву. И как, много уже переместили? Сам Собянин не руководит ли уже столицей из ее географического центра под Троицком?

Так нет, все тянет исторический центр Москвы реконструировать. Реконструировали уже по самое по не могу. Вот Тверскую улицу года не прошло, как всю разрыли, а потом обратно зарыли - здорово стало! Красота, блин! Теперь вот по-новой реконструируют, причем на всем протяжении. Поэтому теперь вечная пробка прямо начинается от кабинета Собянина на Тверской, 13.

А что за платные парковки не отчитались? Говорили, бюджет столицы будет просто лопаться от денег, а москвичи вообще забудут, что такое пробка и что такое нет места на парковке. И как?

Ну а теперь вот новое дело - поп с гармошкой... Пятиэтажки надо сносить, людей из них переселять в новые супер-пупер дома на том же самом месте или ну совсем поблизости. Денег на это навалом - парковки же платные, бабла немеряно в бюджете. Опять же Новая Москва прибыли дает очень огроное количество. Ну и недавно построеннае МКЖД тоже изумительно прибыльный проект. Не?

А, кстати, с иностранными архитекторами из Европы и иностранными рабочими из Средней Азии можно расплатиться новыми квартирами - например, сейчас гастарбайтеры живут по 20 человек в одной съемной квартирке, а теперь смогут жить в том же количестве, но в собственной! И на той же площадке лестничной, представьте, Люк Фокс какой-нибудь, чего ему по отелям околачиваться, будет у него своя двушка в Бибирево! Сам спроектировал, сам живет.

Даже представить себе невозможно, какие перспективы открываются перед древней столицей!

Особенно в свете того, что реновация тоже скоро Собянину наскучит, как Новая Москва и реконструкция центра, и он еще чего-нибудь этакое придумает. Ну, например, переселить всех москвичей под землю - на основе устаревшего и неудобного московского метро построить метро новое, целый подземный город с садами и водоемами, а наверху чтоб оставались только дороги и платные парковки - всегда совершенно свободные. И Новая Москва чтоб не кончалась возле Калужской обласи, а прокапывалась дальше и дальше, к Ледовитому океану и имела бы свой ледокольный флот. Чтоб Москва добывала при этом нефть, уголь и сланцевый газ, а мэр руководил бы всем этим как маркшейдер. Во как!

А если вглубь копнуть, то чтоб в Америку! "Осторожно, двери закрываются, следующая станция "Фогги боттом"!