На черта нам такая "бесплатная" медицина?

Мне интересно, зачем мы с каждого своего заработка платим 5,1% в Фонд обязательного медстраха (ФОМС), если так называемая бесплатная медицина в РФ годна разве для спроваживания нас на кладбище?

Какого черта власть спускает триллионы на футбол, олимпиаду и бессмысленную войну в Сирии, если граждане РФ лишены нормальной медицинской помощи?

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Мы все слышали на прямой линии с Путиным, как несчастной девушке из Апатитов (Мурманская область) врачи обычной системы здравоохранения сперва поставили диагноз «остеохондроз». А у нее оказался рак, который не заметили и в итоге запустили до смертельной 4-й стадии. Но это – Путину сказали. А вот случай из жизни Максима Калашникова: у моей знакомой начал раздуваться голеностопный сустав. Непонятно, почему. Температура подскочила до 38 градусов. На календаре – 16 июня. Дело происходит в самой Москве, не в бедной глубинке. Попытка записаться на прием в районную поликлинику (одну из тех, что содержит государство на наши взносы) натыкается: ближайший возможный прием у хирурга – 23 июня. Через неделю. УЗИ сустава тоже придется ждать несколько дней. В общем, в обычной системе тебя примут лишь тогда, когда либо ногу потребуется ампутировать, либо тебя самого запишут на «прием» в морге.

Пришлось ехать в платную клинику на Пресне. Да, заплатили 21 тысячу рублей – но врач принял с ходу, быстро взяли кровь на анализ и назначили несколько сеансов капельницы с «коктейлем» лекарств. Плюс одновременную физиотерапию. В итоге человек, с каждой зарплаты отчисляющий тупому расейскому государству двадцатую часть, был вынужден платить сам. И это – в столице, не в глубинке, где и врачей в ходе «реформы» сократили, и лекарств нет, и диагностической аппаратуры.

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Между тем, с 1980 года идет ухудшение состояния здоровья граждан РФ. Читаем «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/3306440).

«По сравнению с советским временем общая заболеваемость в России выросла на 50%. C 2012 по 2015 год число больных людей в нашей стране (поток пациентов) увеличилось на 1,4 млн человек. Чтобы обслужить возросший поток больных, мощности системы здравоохранения нужно было увеличить, но они были сокращены в результате реформы 2012-2015 годов. Следствие — деградация здравоохранения. Что особенно сказалось на здоровье российских мужчин, детей и подростков. Начиная с 2005 года смертность в России снижалась год от года, а с 2012-го стагнирует на уровне 13 случаев на 1 тыс. населения. Причина этого — низкий уровень профессионализма организаторов здравоохранения и недостаток финансирования…»

«…В начале 2017 года в обновленной версии госпрограммы "Развитие здравоохранения" предусмотрено сокращение расходов на здравоохранение в ближайшие три года на 304 млрд руб., запланировано дальнейшее сокращение объемов госпитализации и скорректирован прогноз общей смертности в сторону увеличения…»

«…Экономисты агентства Bloomberg (США) ежегодно составляют рейтинг эффективности систем здравоохранения разных стран мира на основании данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка. В рейтинг включено 55 государств с населением больше 5 млн человек, ожидаемой продолжительностью жизни старше 70 лет и ВВП выше $5 тыс. на душу населения. Для составления рейтинга берутся общие расходы на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни. Максимальный балл получает страна, в которой ожидаемая продолжительность жизни самая высокая, а финансирование здравоохранения самое низкое. В настоящее время по рейтингу Bloomberg в десятку стран с самым эффективным здравоохранением входят: Гонконг (88,9 балла), Сингапур (84,2), Испания (72,2), Южная Корея (71,5), Япония (68,2), Италия (67,7), Израиль (66,8), Чили (65,2), Объединенные Арабские Эмираты (64,3) и Австралия (62,0). США (32,2) находятся на 50-м месте — главным образом за счет колоссальных расходов на здравоохранение: 17% ВВП. Россия (24,3) занимает в этом рейтинге последнее место. Даже Азербайджан (30,9) нас обогнал…»

«В рамках оптимизации 2012-2015 годов число практикующих врачей (имеющих прямой контакт с пациентами) в России сократилось на 7 тыс., количество коек уменьшилось на 124 тыс., финансирование в реальных ценах сократилось на 10%. То есть пропускная способность системы здравоохранения сократилась, а число больных, ожидающих медицинскую помощь, увеличилось. Те, кто не дождался госпитализации и врачебной консультации, умерли…»

«В текущем году в систему здравоохранение будет вложено 4,5 трлн руб. 63% из них — это государственные вложения, из которых на оказание медицинской помощи тратится 85%, а остальные идут на образование, надзор и т. д. 70% из этих 85% составляет фонд оплаты труда с начислениями, а остальные расходуются на лекарства и медизделия. Если средства, выделяемые на здравоохранение, в абсолютных величинах остаются такими же или сокращаются, как это происходит у нас, то повышать зарплату врачам приходится за счет других статей — к примеру, лекарственного обеспечения. Если же выделять больше денег на лекарства, то уменьшится фонд оплаты труда…»

«Передний фронт здравоохранения — это амбулаторная помощь, за которой в России обращаются 1,4-1,5 млрд пациентов в год. Скорую помощь вызывают 45 млн человек в год. Через стационары проходит еще меньше пациентов — 29 млн. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается всего 1 млн пациентов. При этом на 94% пациентов, которые обращаются в поликлиники, тратится всего 34% средств, направляемых в систему здравоохранения. Если амбулаторная помощь — это передний фронт, может, сюда направить чуть больше?»

«Ожидаемая продолжительность жизни, то есть результат деятельности нашей системы здравоохранения, зависит от валового регионального продукта субъекта федерации, государственных расходов на здравоохранение. Причем больше всего она зависит от государственного финансирования здравоохранения. Если к 2018 году мы хотим достичь ожидаемой продолжительности жизни 74 года, то придется поэтапно увеличивать финансирование государственной системы здравоохранения как минимум до 5% ВВП (сегодня — 3,5% ВВП)…»

«…Начиная с 2005 года в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и Программы модернизации российской системы здравоохранения до 2012 года в отрасль шли деньги, при этом ожидаемая продолжительность жизни росла, а смертность снижалась, что доказывает прямую зависимость ОПЖ от уровня финансирования.

Если мы хотим, чтобы ожидаемая продолжительность жизни в России была как в новых странах ЕС (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония), необходимо тратить на здравоохранение в полтора раза больше, чем сегодня: примерно $1300 ППС на душу населения…»

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Читаем там же о том, как провалились майские (2012 г.) указы Путина.

«В 2012 году вышли майские указы президента РФ, в которых была поставлена задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет к 2018 году и повысить оплату труда врачей до 200% по отношению к средней по экономике, а среднего медицинского персонала — до 100%. Указы предполагали установление базовых окладов по основным квалификационным категориям и прозрачный механизм оплаты труда. Предусматривались совершенствование комплекса мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи, обеспечение системы здравоохранения кадрами, ликвидация дефицита, меры социальной поддержки и непрерывное повышение квалификации кадров. Были поставлены задачи сократить сроки ожидания медицинской помощи до показателей других стран. Предполагалось развитие первичной медико-санитарной помощи и горячих линий, чтобы население могло информировать о проблемах и задавать вопросы.

После кризиса 2014 года и девальвации рубля, когда объемы финансирования здравоохранения стали сокращаться, президент дал перечень поручений по вопросам развития здравоохранения, в том числе не сокращать консолидированные средства региональных бюджетов на здравоохранение. Это основные документы, в соответствии с которыми должна была строиться политика здравоохранения.

В 2012-2016 годах была принята госпрограмма "Развитие здравоохранения" с 11 подпрограммами с ежегодными показателями, которых необходимо достичь. Однако в этом документе не были выделены важнейшие приоритеты и не было предусмотрено достаточных механизмов его реализации. Целевые показатели не были сбалансированы с необходимыми ресурсами…»

« Если в системе не хватает врачей, то никакие сроки ожидания не будут соблюдены. Если была поставлена задача снизить смертность и увеличить ожидаемую продолжительность жизни, должно было произойти расширение мощности системы здравоохранения. У нас же, согласно письмам Минздрава РФ и разработанным им же "дорожным картам", напротив, произошло снижение мощности здравоохранения: сокращение числа коек и объемов стационарной помощи, увеличение платных медицинских услуг.

По сравнению с советским временем общая заболеваемость в стране выросла на 50%. Чтобы принять и обслужить возросший поток больных, мощности системы здравоохранения должны были вырасти вдвое, но они были сокращены. По данным Росстата, с 2012 по 2015 год самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений стало почти на 50% меньше, снизилось на 7% число их посещений. Обеспеченность врачами участковой службы сократилась на 2%. В 2015 году дефицит врачей участковой службы достиг 40 тыс. человек, или 56% от расчетного норматива. Число больничных учреждений уменьшилось на 11%, обеспеченность койками — на 11% (124 тыс.). Сократились объемы бесплатной медицинской помощи: число госпитализаций снизилось на 9%. Число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов сократилось на 5%, участковых больниц — на 24%. Численность среднего медицинского персонала, работающего в фельдшерско-акушерских пунктах, сократилась на 9%. При этом с 2012 по 2015 год число больных людей в нашей стране (поток пациентов) увеличилось на 1,4 млн человек. Как следствие, нарушен ключевой баланс — соответствия мощностей системы здравоохранения сложившемуся потоку больных.

Сейчас в России обеспеченность койками и практикующими врачами ниже, чем в Германии, на уровне старых стран ЕС, а число больных людей, нуждающихся в медицинской помощи, больше как минимум в полтора раза (если считать по смертности). В результате внутрибольничная летальность с 2012 года выросла на 10%, и эта тенденция сохраняется…»

«…С 1970 года первичная инвалидность взрослого населения выросла в два раза, притом в последние годы она регулируется административным путем. С 1995 года инвалидность выросла на 10%, причем в 47% случаев ее получают люди трудоспособного возраста.

С 1980 года в РФ доля детей, родившихся больными и заболевших в период новорожденности, увеличилась в четыре раза. Первичная заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет и подростков выросла в разы по всем классам болезней. Сегодня смертность детей от 0 до 14 лет в два раза выше, чем в новых странах ЕС.

В результате единственное, чем мы можем похвастаться,— рост коэффициента рождаемости, который сегодня выше, чем в странах Европы, но не растет последние несколько лет. Младенческая смертность в стране снижается, и это действительно серьезное достижение Минздрава, но она остается на 50% выше, чем в новых странах ЕС, не говоря уже о старых.

В настоящее время мы наблюдаем сокращение численности граждан трудоспособного возраста, поскольку большее по численности поколение уходит на покой, а меньшее по численности вступает в трудоспособный возраст. Из 100% россиян, которые умирают в трудоспособном возрасте, 80% — мужчины. Увеличение числа граждан старше трудоспособного возраста приведет к тому, что поток пациентов увеличится на 3 млн человек. Рост рождаемости приведет к тому, что число детей к 2020 году увеличится на 2 млн, хотя педиатров стало меньше почти на 9%.

…Сейчас мы тратим на здравоохранение в полтора раза меньше, чем новые страны ЕС. А если перевести в сопоставимые цены (доллар, оцененный по ППС), то в 1,6 раза меньше. При этом в 2016 году мы потратили больше 3 трлн руб. В 2017 году в текущих ценах отмечается сокращение финансирования на 3%, а в реальных ценах с учетом 4% инфляции — на 7%...»

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То есть, в 1970-е и 1980-е годы, в советской РФ (РСФСР) и курили, и пили, и лекарства тогда были хуже нынешних, и диагностическая техника не та – а люди были здоровее. Ибо и питались натуральным, а не суррогатами, как ныне. Да и атмосфера в стране была иной – не нынешней маниакально-депрессивной.

Сейчас все намного хуже. По глубокому убеждению Максима Калашникова, в четвертое правление Путина («президентство» Медведева считаю липовым) произошел погром здравоохранения РФ. Деньги были перенацелены на пропаганду, на спортивные «мегапроекты», на содержание орды чиновников и силовых структур. Как, впрочем, и на наращивание оборонного заказа.

Что делать? В отличие от либералов, не стану требовать сокращения затрат на ВПК. Как и не потребую сокращение помощи русским Донбасса – это святое и не обсуждается. (Я – не россиянин, а русский, помощь части своего народа должна носить безусловный характер). Укажу на иной источник экономии. Какого черта мы должны оплачивать на фиг никому не нужную войну в Сирии, где высокотехнологичные боеприпасы, что стоят кругленькие суммы, рыхлят песок и сносят глинобитные сараи? Какого черта РФ содержит (секрет Полишинеля) чиновников и армию Асада? Там расходов – никак не менее, чем на 3 млрд. долларов в год (180 млрд. рублей). И какого черта Кремль продолжает просаживать десятки миллиардов долларов на футбольные игрища? Вот эти деньги и нужно перебрасывать на здравоохранение.

Точно так же считаю, что и финансирование полицейских структур нужно урезать. Мы уже видим, как они безобразно ведут следствие, годами гноя людей в СИЗО – и какие «дела» получаются в итоге. По надуманным делам (282-я статья) «работают» оравы людей с офицерскими званиями, на наши деньги занимаясь имитацией деятельности и высасыванием «экстремизьма» из пальца. А медицинской помощи в стране не хватает.

Уверен, что использование продуктивной целевой эмиссии для кредитования реального сектора (по С.Глазьеву) дало бы рост производства и такой же рост поступлений в казну от заводов и фабрик.

Уверен и в том, что ради работы русской индустрии (равно как и агропрома), пополняющих бюджет и карманы работников, РФ должнга ввести разумный проекционизм. Наплевав на нормы ВТО. Электорат и «элита» должны понять: либо – дешевый импорт, но мертвый реальный сектор и нищета в стране. Либо – протекционизм, который – работа и достойные зарплаты, финансирование пенсий, медицины, образования. Словом, социальные гарантии. Иного не дано. Придется выбирать.

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Однако режим Путина выбирает «свободу торговли» и нормы ВТО. Равно как Сирию и футбол вместо финансирования здравоохранения. Он не собирается поднимать реальный сектор и пускать в ход разумную эмиссию по имя подъема отечественного производства. Так что подыхать вам, сограждане, выйдет на фоне витрин, забитых привозными товарами. Товарами беспошлинными. Вы сдохнете, сжимая в руках доступный смартфон, причем в китайском белье. При этом до конца оплачивая из своего кармана абсолютно не работающую «бесплатную медицину» и внимая телевизионной долбежке мозгов от Киселева-Соловьева-Шапиро. Под рапорты «о невиданных внешнеполитических успехах» и правильности курса Набиуллиной-правительства.

Вам от этого легче, электорат?