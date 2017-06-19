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Московский листок

Главным экспертом по правозащите в РФ сделали проверенного монархиста Фадеева

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 0

кремляди социальныйрегресс правозащита монархизм
Главным экспертом по правозащите в РФ сделали проверенного монархиста Фадеева

Совет старейшин Общественной палаты РФ выдвинул на пост секретаря государственного консультативно-совещательного органа единственного кандидата — журналиста Валерия Фадеева. Об этом в субботу сообщил член совета старейшин Игорь Шпектор. 

«Прошло заседание старейшин. Оно было очень эффективным, продолжалось достаточно продолжительно. Секретарем Общественной палаты единогласно был предложен Фадеев», — приводит «РИА Новости» заявление члена совета старейшин ОП. 

Кроме того, на должности заместителей секретаря ОП РФ были выдвинуты кандидатуры Вячеслава Бочарова, Сергея Орджоникидзе и Лидии Михеевой.

От редакции: А что? Вполне ясный тренд: если возглавлять официальную правозащиту ставят человека, открыто высказывающего свои восхищения монархией как наиболее оптимальной для современного общества формой правления, то чего от такой правозащиты ждать? Выбора между шомполом и шпицрутеном для порки тех, кто покусится на престол? Или уж сразу - как при Иване Грозном на кол сажать на Миусской площади, что как раз возле здания Общественной палаты? В общем, такими кадровыми назначениями социальный регресс маркируется в РФ довольно ясно - и, как говорится, прогрессивным силам перед такими "мессяджами" уже надо - ни щагу назад.

Д.Ч.

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