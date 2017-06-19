Счётная Палата выявила миллиардные нарушения в Минобрнауки

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Министерства образования и науки, сообщает РБК со ссылкой на заключение палаты.

В ведомстве считают, что бюджетная отчетность Минобрнауки за 2016 год недостоверна. В частности, в ней нет информации об одном участке земли и 39 патентах. Кроме того, в СП установили, что министерство некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд руб. и неправомерно истратило 2,2 млрд рублей на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Также в документе говорится об обнаружении конфликта интересов по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 млн рублей. В тендерах победил «Центр развития науки», которым руководила бывший начальник правового департамента министерства Марина Лукашевич.

Кроме того, министерство заплатило 8 млн рублей Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева за невыполненные работы, а фонд «История отечества», наоборот, не получил полагающиеся ему 100 млн руб. Из 384 млн руб., заложенных на гранты студентам, было потрачено только 102,8 млн руб.

В СП также выяснили, что в 2016 году Московский авиационный институт получил от министерства 3,9 миллиона на уполномоченного по правам студентов, хотя в штатном расписании Минобрнауки такой должности нет.

При этом сам студенческий омбудсмен Артем Хромов заявил РБК, что работает на общественных началах и денег от института не получал. По его словам, оплачивается только работа сотрудников на горячей линии, по которой ему приходят обращения. Офис уполномоченного находится в здании, которое до февраля 2017 г. принадлежало МАИ.

В пресс-службе Минобрнауки изданию заявили, что изучат и учтут все замечания палаты и отметили, что контрольно-ревизионный департамент в министерстве появился только осенью 2016 года с приходом на пост министра Ольги Васильевой.