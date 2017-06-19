Уральский микрофиндиректор оплакал быт должников своих в процветающей Путинской России

Директор микрофинансовой организации в городе Коркино Свердловской области не смог сдержать слез, когда судебные приставы взяли его в рейд по должникам и он воочию убедился, как живут люди, с которых он пытается взыскать долги. После этого предприниматель пообещал отозвать исполнительные листы в отношении нескольких должников, сообщает региональное УФССП.

Первый совместный визит был нанесен 26-летнему мужчине, чей долг составляет 67 тысяч рублей. Исполнительное производство в его отношении ведется с ноября 2016 года, молодой человек нигде не трудоустроен, имущества не имеет. Застать его во время рейда не удалось, дома оказались только старенький дедушка и трое детей. Они пояснили, что глава семейства работает пастухом и вернется затемно.

"Пока пристав разговаривала с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался - в жилище не было ничего, что могло бы представлять ценность, - говорится в сообщении. - Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя слезы".

Следующим стал визит к 30-летней женщине, задолжавшей кредитору 37 тысяч рублей. Она тоже не имела официального трудоустройства и имущества. Этой должницы тоже не оказалось дома, гостей встретили молодой парень и двое детей - как он пояснил, его племянники. Обстановка в этом доме также была очень скромной.

"На вопрос взыскателя, как живете, дети очень искренно и непосредственно сообщили, что живут хорошо, раньше жили лучше - была собака, а теперь ее продали, потому что кормить нечем", - сообщается в пресс-релизе.

По итогам обоих визитов были составлены акты об отсутствии имущества, подлежащего аресту.

При этом взыскатель признался приставам, что слезы на его глазах появились от сострадания бедным клиентам его фирмы. По его словам, он не ожидал, что причина нарушения условий кредитных договоров со стороны заемщиков заключается в их сложных жизненных обстоятельствах.

Он добавил, что намерен лично навестить еще нескольких клиентов, принудительное взыскание с которых не дало результатов, после чего решить вопрос об отзыве исполнительных листов.

Вместе с тем стоит отметить, что должники в России не устают проявлять чудеса изобретательности, чтобы избежать расплаты по счетам, и зачастую пытаются спрятаться от нагрянувших к ним приставов в самых оригинальных местах.

- Ну, хоть один прозрел, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а то ведь в стране сплошные должники, а вот слово "коллектор", если вы заметили, государственные СМИ изъяли из обращения, понимая, что озлобленные должники легко организуются для самосуда над ними, коллекторами, как общественным институтом, а поплакать - ну, что ж, и то хлеб, только вот лучше бы это делал президент на прямой линии, ведь слёзы-то эти льются по поводу итогов его блестящего и длительного правления в недавней сверхдержаве...

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