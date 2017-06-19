Скандал с квартирами для ветеранов в Севастополе оказался правдой

Правительство Севастополя по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова заменило квартиры, которые вызвали нарекания ветеранов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает пресс-служба правительства.

«Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое. К сожалению, это произошло. Я поручил рассмотреть каждый случай персонально, безотлагательно разобраться. Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены — квартиры заменены», — заявил на аппаратном совещании подчиненных ему ведомств Овсянников.

https://lenta.ru/news/2017/06/19/flats/

Однако ж совсем недавно тот же источник со ссылкой на те же официальные источники писал прямо противоположное.

Правительство Севастополя прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что выделенные ветеранам накануне 9 мая квартиры не соответствуют санитарно-техническим нормам. Об этом в среду, 7 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

6 июня в ряде СМИ появилась информация о том, что ветеранам вместо отдельного жилья выделялась одна квартира на двоих. «В действительности упоминаемые факты не находят подтверждения», — говорится в пресс-релизе.

«Данные жилые помещения были осмотрены ветеранами и их представителями», — сообщили в пресс-службе. Согласно подписанным смотровым листам, квартиры приняты без претензий и замечаний. Во всех переданных участникам Великой Отечественной войны квартирах сделана чистовая отделка, они оборудованы санузлом с душевыми кабинами, отоплением, электро- и водоснабжением.

https://lenta.ru/news/2017/06/07/odna_na_vseh/

От редакции: Вот так, без оценок - сегодня со ссылкой на официоз говорим одно, завтра, со ссылкой на него же, - прямо противоположное. Без перехода. Современная журналистика. Профессионально.

Однако ж губернатор что, тоже попка, которому что напишут, то он и озвучивает?

Вот на фото он вручет что-то ветерану, лицо открытое, выражение на нем искреннее. А теперь оно какое? Вот есть предположение, что такое же...

Понятно, что губернатору может быть недосуг посмотреть, что за "подарок" от его имени приготовили ветеранам. Но ведь у губернатора есть помощники, послать кого-то глянуть, что там на самом деле, а?

Севастополь не такой уж большой город, чтобы градоначальник н имел возможности вникать во всем его проблемы лично. Тем более, что он прекрасно уже знает качество того человеческого материала, что ему подвезли со всей России управлять Севастополем. Он уже должен прекрасно понимать, что за его "командой" нужен глаз да глаз. Так что не поинтересовался собственным подарком?

Его ведь уже не раз подставляли, начиная с того, что не пустили однажды на катер для почетных гостей ("отойдите, молодой человек, здесь вам не место") и вплоть до уже серьезным скандалом со служебным жильем. И там еще много по списку. При этом он сам, в общем, ничего плохого не делал, за него это совершали его замы и помы, а также иные ответственные лица.

Но губернатор-то он, и отвечает за все происходящее лично. А он лично не может наладить даже элементарного контроля...

У меня нет сомнений, что в сентябре его, пусть и "через коленку", но изберут губернатором. И вместе с ним изберут и такой стиль руководства - "не знал, не видел, меня подставили"...

А дела в городе неважные. Промышленность как не работала, так и пребывает примерно в том же состоянии. Город по-прежнему питается всем привозным. Даже документооборот, который по срокам должен был прийти к общероссийским стандартам, находится в весьма плачевном состоянии. А скандал с ветеранскими квартирами - это просто маркер общего неблагополучия. Если уж город с 400-тысячным населением не может выделить 10 нормальных квартир, причем для предвыборной показухи, то что там с остальным, не столь заметным? И что будет, когда нужда в показухе закончится, выборы пройдут и все рассядутся по своим местам уже не как и.о., а навсегда?

А.Б.