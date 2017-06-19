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Московский листок

Государственной идеологией в РФ служит фарт

Опубликовано 19.06.2017 автором С.Ильин в разделе комментариев 3

путин рейтинг
Государственной идеологией в РФ служит фарт

Главная угроза для нынешней власти - ее неистребимая классовая суть в своеобразии ее исторических приключений.

Среди них заметны, в частности, такие сюжеты:

1. Московский великий князь, навалявшись в Орде на пузе и получив ярлык на княжение, возвращался домой помазанником божьим, никому и ничем на этой земле не обязанный. Модель верховного помазанника божьего естественно транслируется и на нижние этажи государства и общества, задавая эталон взаимоотношений между всеми ступеньками социальной лестницы. Где есть царь-и-бог, там и в царьках-и-божках недостатка не будет.

2. Реликтовая субкультура охоты, рыболовства, собирательства дожила до наших дней в блатном обличии. Разница в том, что в доисторические времена шла добыча нерукотворного зипуна от созданного природой, теперь - рукотворного от общества. Происхождение элиты РФ делает ее естественным носителем такой субкультуры уже на государственном уровне. Этому факту мы обязаны не только произошедшей в путинские времена ликвидацией воровской вольницы ельцинских времен и постановкой ее на регулярную государственную основу, но также расцвету блатной эстетики т.н. «путинизма». Блатное (политкорректно выражаясь – реликтовое) самосознание, при всем сопутствующем ему барстве и хамстве, не предусматривает хозяйского отношения к кормящей среде. Поведение элиты РФ не ничем не выдает в ней публику, сознающую себя хозяином страны с вытекающей отсюда ответственностью, в отличие, например, от английской аристократии своего времени или американской буржуазии.

3. Государственной идеологией в РФ служит фарт. Превращение в царя человека, который был готов пойти шоферить таксистом, производит сильное впечатление. Такой фокус задал стандарт государственного строительства в РФ, где теперь у всякого начальника непременно есть гениальные дети, годные возглавить хоть финансы, хоть науку, хоть промышленность, не теряя времени на освоение дела в его прозаической глубине.

P.S. Несколько слов в утешенье. В РФ можно себя чувствовать вполне комфортно при надлежащем душевном настрое. Надо представить, будто сидишь в цирке - в цирке провинциальном, пошловатом, цирке для невзыскательной публики. Понятно, что долго такой настрой не удержишь, но в качестве кратковременной меры он годится. В этом цирке на арене лишь клоуны и силачи. Клоуны потешают публику ежегодными посланиями, питерскими экономическими форумами, сеансами здоровья от стерхов, амфор и от сивого мерина. Порой на арену выскакивают клоуны печального образа – от парламентской оппозиции. Они, с хорошо прорисованными вниз уголками скорбных глаз и ртов, под хохот публики испускают фонтаны слез по народным страданиям. Ну а силачи жонглируют советскими бомбами, бочками с советской нефтью, непременными будущими триумфами, дедами, которые воевали, да корчат страшные рожи, разрывая в клочья флаги Украины, США и т.п. В расширение сети филиалов этого цирка идет бойкое строительство молельных домов и футбольных арен.

Но в долгих антрактах этого представления сбивается его темп, и остаются лишь Путин и пустота. Как синонимы.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик781 написал 19.06.2017 19:01
Карлики - не позор России, Карлики - унижение Русских Людей?
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(без названия)
спасибо! написал 19.06.2017 18:46
Хорошая статья. На России массовое сознание давно стало уголовным
миллионы радуются "отжатому у хохлов" Крыму, публичному вранью Президента ("развел евролохов"), глумятся "ничего не докажите, настамнет" и т.п. Радио шансон, сериалы про бригаду, уголовное прошлое и самого Путина и всего его окружения - звенья одной цепи. Ждем революции от АУЕ
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(без названия)
.......... . . написал 19.06.2017 18:30
Блатное (политкорректно выражаясь &#8211; реликтовое) самосознание
.
фактически очень похоже на то что можно наблюдать у киношных вампиров. и весьма далеко от обычного человеческого.
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