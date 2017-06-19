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Московский листок

Москве пора "дуть на воду": горе-синоптики пугают грозой и прочими "казнями египетскими"

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 0

москва погода природа синоптики
Москве пора "дуть на воду": горе-синоптики пугают грозой и прочими "казнями египетскими"

Желтый уровень опасности действует в столичном регионе из-за грозы, сообщили в Гидрометцентре России. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.  

По данным синоптиков, в понедельник днем воздух в Москве прогреется до 22 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный 7–12 м/с.

Напомним, последний ураган в Москве унёс почти 20 жизней, причём и подростков. Число жертв прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана было - 16 человек. Данные о гибели 11 человек в Москве и трех в Московской области ранее привели в Следственном комитете, передавало ТАСС. В то же время подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщало о пяти жертвах, пишет РИА Новости.  

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