До газенвагенов диктатуре силовигархии осталось недалеко: как пытали узников "Дня РФ без СССР"

В Санкт-Петербурге задержанные во время несогласованной с властями протестной акции 12 июня оказались в "газовой камере". По их свидетельствам, в ночь на 13 июня сотрудники 33-го отдела полиции применили перцовый газ с целью утихомирить буйного арестанта, не имеющего отношения к антикоррупционному протесту. В итоге едкое вещество через вентиляцию попало в соседние камеры. Просьбы задыхающихся задержанных о помощи полиция почти полностью проигнорировала.

О случившемся рассказали сразу несколько человек, задержанных в ходе протеста 12 июня и оказавшихся в 33-м отделе полиции Санкт-Петербурга. Аудиозаписи, на которых двое очевидцев описывают произошедшее, передал "ОВД-Инфо" петербургский штаб президентской кампании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Изданию удалось подтвердить изложенные ими сведения у двух других свидетелей.

По словам задержанной Н. (фамилия в тексте не указана), в соседней с участниками акции протеста камере оказался человек, тоже задержанный 12 июня, но не с митинга. "Он был буйный, сумасшедше бил в стену камеры, долго. Мы понимали, что нам с этим жить целую ночь, и, видимо, полицейские это понимали", - рассказала свидетельница.

Как сообщил задержанный А., полицейские ударили "наркомана" несколько раз, и лишь после этого задержанных в ходе акции протеста увели от него в соседнюю камеру. В камеру с буйным сотрудники полиции пустили газ из перцового баллона, который через вентиляцию распространился в другие помещения. "Сначала мы это не почувствовали, но минут через двадцать дошло через вентиляцию, и справа, где были девушки, и слева от буйного, где были мы", - описал ситуацию очевидец.

По словам еще одного задержанного Олега Кабатова, когда полицейские распылили в камеру к буйному газ, немного досталось и им самим.

По его словам, в камере у мужчин было около 11 человек, включая одного астматика. "То есть ему было хуже всего, он чуть ли не терял сознание, мне тоже было очень плохо, все болело, дышать невозможно", - рассказал задержанный.

Полицейские лишь дали задержанным по бутылке воды, отвечая на просьбы вызвать скорую помощь молчанием, ухмылками либо словами, что все скоро пройдет. "Когда [мы] сказали, что есть астматик, [нужны] какие-то лекарства из аптеки, [нам] сказали, что все пройдет, ничего страшного", - отметил очевидец.

По свидетельству задержанной Н., на просьбы о помощи из камеры с девушками также почти никакой реакции не последовало. "Мы стали все задыхаться. Я в какой-то момент поняла, что просто не могу дышать. Девочки, которые были со мной, стали стучаться, просили, чтобы нас вывели и как-то помогли нам. Полицейский открыл - закрыл нас. Сказал: "Сидите дальше", - рассказала Н.

В конце концов задержанных девушек выпустили в какой-то "маленький закуточек, где было окно" и возможность отдышаться. На их просьбы вызвать скорую полицейские ответили отказом.

Медиков все же удалось вызвать самим заключенным по телефону, который пронес с собой один из задержанных мужчин. "Скорая приехала, прошлась по коридору, где камеры, я стучал, пытался показать на того, кому хуже всего, они даже не посмотрели, медсестра прошла, доктор тоже шел с планшетом - играл, кажется", - рассказал А. По словам Н., "скорая удивилась всей обстановке, сказала - "сюда надо привести десять скорых, что вы тут устроили, тут невозможно дышать".

Врачи проверили у задержанной пульс и уехали. Как сообщила задержанная Татьяна Кузина, одному из медиков, женщине, тоже стало плохо.

По ее словам, лишь после отъезда скорой людей перевели из заполнившихся газом камер в подвал, где условия, по рассказам очевидцев, также были недопустимыми.

Задержанные провели ночь в помещении со стульями и пыльными ребристыми лежанками, на которых было невозможно спать. "Мы, в основном, ночь провели на стульях и не спали. Нас было 17 человек", - уточнила Н.

Вечером задержанным принесли по "Дошираку" (но чайник предоставили только на следующий день) и газированную воду (простую не дали). Родственники смогли передать заключенным еду, хотя, по словам К., дошли не все передачи.

По словам Кузиной, в туалет выводили, даже если не хотелось, а потом говорили терпеть. "Мыла не было, туалет был в таком состоянии - даже когда я в деревне была, я такого не видела. В туалете - две огромные дырки. И туалет такой грязный, вонючий", - описала обстановку задержанная. По словам Кузиной, после пребывания в зловонном подвале она простудилась.

Свои действия с газовым баллончиком полиция никак не объяснила.

Между тем журналист "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге Арсений Веснин сообщил в Twitter о пытках в отношении задержанных во время акции 12 июня в 28-м отделении полиции. "Всего там сидели пятеро, двое в итоге в больнице. Их поместили в камеру с температурой 8-10 градусов. Без одеял, без всего. Им угрожали: "Я тебя сейчас застрелю, урод". Не кормили, дали матрасы, которые пахли мочой", - говорится в сообщении. Также задержанным пригрозили, что будет еще хуже, если они свяжутся с правозащитниками.

В результате один задержанный из-за недостатка еды уехал в больницу с обострением язвы. Причем пищу не давали только "политическим" заключенным, в то время как остальных кормили, выяснил журналист. У второго задержанного, имеющего инвалидность, от холода началась пневмония.

От редакции: В романе "Елтышевы" у Романа Сенчина есть поразительно похожая сцена, видимо, для отделений полиции и в небольших городках это привычно: газовым балончиком прыснуть в камеру для усмирения заключённых. В романе, правда, был летальный исход задержанного, вследствие чего и начались все злоключения семьи Елтышевых (отец-мент, Елтышев, деружил в том отделении злополучной ночью), выселенных из ведомственной квартиры... в деревню. То, что происходит с теми, кто пытался в городах РФ воспользоваться свободам на мирные собрания и митинги - есть прямая иллюстрация классового неравенства и классового господства крупного сырьевого капитала. На студентов и наёмных работников натравливают тех, кто существует на налоговые отчиследния этих же самых граждан (точнее - их родителей). Парадокс? Но с богатствами недр, которые, будучи частно распродаваемыми "госкомпаниями" вроде Роснефти, и дали власть - что, иначе обстоят дела?

Нет, сворачивание свобод и садизм полицаев - есть прямое следствие экономической диктатуры тех, кто сперва "свернул" социалистическую собственность. Стоит ли в такой ситуации напирать на конституцию и связанные с частной собственностью "гарантии прав личности"? Конечно же - нет. Это глупо, как и в случае реновации, это игра по правилам правящего класса. По сути сейчас правящий класс натравливает бедных на бедных - чтобы укрепить свою власть. Только бедные (35 тысяч макисмум их зарплаты) омоновцы в данной ситуации сразу же "защищают государство", не понимая, что это государство и их точно так же сделает бесправными вмиг - например, вопрос о пенсиях военных пенсионеров правительство Медведева уже чётко решает не в пользу пенсионеров, но сделает это после перевыборов Путина. Да, ущемление свобод рождает в первую очередь либеральные возмущения. Но всегда надо помнить о механизме обсепечения этих свобод - а в РФ он унаследован от СССР, и это принципиально, он создавался для диктатуры пролетариата, а не олигархии.

Свободы (как и несвободы - ГУЛАГ) без инфраструктуры немыслимы - выражать свободу слова, например, в поле бессмысленно. Она подразумевет наличие СМИ и внимающих тебе, общественное сознание, а не лес, птиц и поле... В общем, от сугубо либерального протеста пора переходить к классовому - ведь весь аппарат (ныне - ФСИН), созданный в СССР для подавления тех, кто может разрушить социализм, используется теми, кто социализм приватизировал, для подавления источника власти, народа. А это уже международное преступление правящего класса, которое он обычно, в пиковом случае и при пристальном внимании ЕСПЧ, списывает на "перегибы на местах", на "стрелочников", на полицаев. Надо в этот раз не позволить силовиагрхии такие махинации - и выволакивать на свет всех этих Усмановых, Сечиных, Якуниных из их особняков и шубохранилищ, ведь ущемление свобод большинства и есть даврование им излишков свобод и собственности, источник власти (народ, загнанный с площадей в газенкамеры) превращается в источник роскоши и... коррупции.

Д.Ч.