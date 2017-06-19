Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минобороны сырьевой империи "раздружилось" с Пентагоном из-за сбитого сирийского военного самолёта

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 5

сша сирия игил минобороны
Минобороны сырьевой империи "раздружилось" с Пентагоном из-за сбитого сирийского военного самолёта

Российские военные с 19 июня прекращают взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии и будут брать авиацию и беспилотники международной коалиции на сопровождение средств ПВО РФ, заявили в военном ведомстве РФ. Такое решение принято после того, как американский истребитель уничтожил самолет ВВС Сирии. 

В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара сирийский самолет был уничтожен, пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, который подконтролен боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России), судьба летчика неизвестна, сообщает "Интерфакс". 

В Министерстве обороны РФ потребовали "тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах". 

Также там добавили, что в связи с происшествием "в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". 

В Москве возмущены тем, что США не воспользовались спецканалом связи при атаке на сирийский самолет, несмотря на то что российская авиация была в это время в воздухе. 

"В воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы "Эль-Удейд" (Катар) и авиабазы "Хмеймим" для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - заявили в Минобороны РФ. 

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года", - заявили российские военные. 

В министерстве также назвали уничтожение сирийского самолета авиацией США в воздушном пространстве Сирии "циничным нарушением суверенитета" Сирийской Арабской Республики (САР). "Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике", - подчеркнули в российском военном ведомстве. 

Напомним, инцидент с сирийским военным самолетом произошел в воскресенье, 18 июня. По данным Дамаска, воздушное судно было сбито к югу от города Ракка во время проведения операции против игиловцев. 

Но и ранее, 6 июня, Коалиция уничтожала дополнительные силы, "поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии", - говорится в заявлении коалиции.

Ранее стало известно о том, что российская военная авиация в Сирии нанесла удар по трем автоколоннам группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), направлявшимся из Ракки к Пальмире. В результате было уничтожено более 80 боевиков.

В российском военном ведомстве тогда напомнили, что командование российской группировки войск в Сирии "предупреждало о том, что любые попытки выхода боевиков ИГИЛ из Ракки через открытый коридор в направлении Пальмиры будут жестко пресекаться. 

Материалы по теме:

Игиловцев пытаются окончательно выбить из Мосула

США и ЕС осудили массовые задержания на акциях против коррупции в России

Учения НАТО "Железный волк - 2017" с участием более 5 тысяч солдат стартовали в Литве 

США и коалиция начали одновременно штурм игиловской Ракки и атаковали армию Сирии

Дядя Сэм сотоварищи сбили самолёт сирийских ВВС, но скандала в РФ, как с Турцией, не будет 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как всю интересно
Петров написал 19.06.2017 16:10
Ну и что мы в этой ср.аной Сирии не видели? Неужели в самой России все проблемы решены?
Там война не прекратится никогда. Успокоятся одни, начнут воевать другие. Россия им нужна только как поставщик бесплатных лепешек. Придется заняться строительством транспортных самолетов.
Ответить
Re: Re: Гражданская война и интервенция
Григорьич написал 19.06.2017 15:51
"шо сам Асад получил власть в результате переворота и посему нелегитимен".
Так к власти приходят далеко не только путем "демократических" выборов.
Революции, перевороты с импортной поддержкой, и просто "майданы" - как у нас, в 1991-1993 или в "нэзалэжной", в 2014, - способов много.
И все - "нелигитимные"?
Ваша "легитимность" - не более, чем похвальбы шнырей: за кем стоит более сильный дядька.
Асад признан ООН - вот и легитимность.
Как и какой-нибудь "банановый" или "шоколадный" президент, проведший "выборы" вслед за кровавым переворотом...
Ответить
Re: Гражданская война и интервенция
-*Светослав*------------- написал 19.06.2017 15:29
\\\..."международная коалиция" неявно поддерживает одну из сторон... Вмешиваясь на стороне "повстанцев". Тем самым - осуществляя интервенцию с целью свержения существующего правительства.///
.
Начнем с того, шо сам Асад получил власть в результате переворота и посему нелегитимен. А раз россия может вмешаться на его стороне -- почему бы Западу не вмешаться на другой? К тому же, сторон там не 2 и даже не 3 ))
.
Ответить
Британия взялась за решение вопроса "Приднестровья"
-*Светослав*------------- написал 19.06.2017 15:26
Гауляйтер "Приднестровья" Красносельский был неожиданно вызван в МИД Великобритании, где с ним были проведены переговоры. Эксперты считают, шо цивилизация сделала "Приднестровью" предложение, от которого тот не сможет отказаться -- стать неким "Косово-2" под общим кураторством Запада. Ждем деталей.
.
Ответить
Гражданская война и интервенция
Григорьич написал 19.06.2017 15:24
Всем ясно, что в Сирии идет гражданская война. И "международная коалиция" неявно поддерживает одну из сторон, тем самым вмешиваясь во внутренние дела несчастной Сирии. Вмешиваясь на стороне "повстанцев". Тем самым - осуществляя интервенцию с целью свержения существующего правительства.
Это им - не впервой. Взять хотя бы Черный октябрь 1993 года.
А наши власти - оправдываются по поводу каких-то "хакеров"...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремлевский престол"
Игорь Стрелков VS Юрий Болдырев в "Битве за кремле...
17.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему я не могу иметь канадских рабов? (0)
Минобороны сырьевой империи "раздружилось" с Пентагоном из-за сбитого сирийского военного самолёта (5)
До газенвагенов диктатуре силовигархии осталось недалеко: как пытали узников "Дня РФ без СССР" (2)
Скандал с квартирами для ветеранов в Севастополе оказался правдой (3)
Москве пора "дуть на воду": горе-синоптики пугают грозой и прочими "казнями египетскими" (1)
Счётная Палата выявила миллиардные нарушения в Минобрнауки (2)
Уральский микрофиндиректор оплакал быт должников своих в процветающей Путинской России (3)
На черта нам такая "бесплатная" медицина? (28)
Лучшие архитекторы мира займутся пятиэтажками! (12)
Главным экспертом по правозащите в РФ сделали проверенного монархиста Фадеева (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Есть ли у вас план, мистер Фикс?....
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Даже представить себе невозможно, какие перспективы открываются перед древней столицей!
Максим Калашников Максим Калашников: Оливер Стоун оправдывается
Максим Калашников Максим Калашников: Оливер Стоун оправдывается. Стрелков - о насущном
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss