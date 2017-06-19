Минобороны сырьевой империи "раздружилось" с Пентагоном из-за сбитого сирийского военного самолёта

Российские военные с 19 июня прекращают взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии и будут брать авиацию и беспилотники международной коалиции на сопровождение средств ПВО РФ, заявили в военном ведомстве РФ. Такое решение принято после того, как американский истребитель уничтожил самолет ВВС Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара сирийский самолет был уничтожен, пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, который подконтролен боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России), судьба летчика неизвестна, сообщает "Интерфакс".

В Министерстве обороны РФ потребовали "тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах".

Также там добавили, что в связи с происшествием "в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей".

В Москве возмущены тем, что США не воспользовались спецканалом связи при атаке на сирийский самолет, несмотря на то что российская авиация была в это время в воздухе.

"В воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между командованиями авиабазы "Эль-Удейд" (Катар) и авиабазы "Хмеймим" для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - заявили в Минобороны РФ.

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года", - заявили российские военные.

В министерстве также назвали уничтожение сирийского самолета авиацией США в воздушном пространстве Сирии "циничным нарушением суверенитета" Сирийской Арабской Республики (САР). "Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства-члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Напомним, инцидент с сирийским военным самолетом произошел в воскресенье, 18 июня. По данным Дамаска, воздушное судно было сбито к югу от города Ракка во время проведения операции против игиловцев.

Но и ранее, 6 июня, Коалиция уничтожала дополнительные силы, "поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии", - говорится в заявлении коалиции.

Ранее стало известно о том, что российская военная авиация в Сирии нанесла удар по трем автоколоннам группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), направлявшимся из Ракки к Пальмире. В результате было уничтожено более 80 боевиков.

В российском военном ведомстве тогда напомнили, что командование российской группировки войск в Сирии "предупреждало о том, что любые попытки выхода боевиков ИГИЛ из Ракки через открытый коридор в направлении Пальмиры будут жестко пресекаться.

Материалы по теме:

Игиловцев пытаются окончательно выбить из Мосула

США и ЕС осудили массовые задержания на акциях против коррупции в России

Учения НАТО "Железный волк - 2017" с участием более 5 тысяч солдат стартовали в Литве

США и коалиция начали одновременно штурм игиловской Ракки и атаковали армию Сирии

Дядя Сэм сотоварищи сбили самолёт сирийских ВВС, но скандала в РФ, как с Турцией, не будет