Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ В студии РОЙ ТВ Максим Калашников "терзает" Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева вопросами зрителей РОЙ ТВ. Будет интересно. Отдельное спасибо нашим зрителям за вопросы!



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