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Московский листок

Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 0

В студии РОЙ ТВ Максим Калашников "терзает" Игоря Стрелкова и Юрия Болдырева вопросами зрителей РОЙ ТВ. Будет интересно. Отдельное спасибо нашим зрителям за вопросы!



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