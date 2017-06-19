"Дело ЮКОСа" продолжается: почему Роснефть распродавать можно, а ЮКОС - нет?

Первые слушания по апелляции экс-акционеров ЮКОСа в рамках разбирательства с Россией запланированы на декабрь, передает "Интерфакс" со ссылкой на проспект к новому выпуску евробондов Минфина РФ. Дополнительные слушания могут пройти в марте и июне следующего года.

Глава Минюста РФ Александр Коновалов ранее говорил, что решения Гаагского суда по жалобе бывших акционеров ЮКОСа можно ожидать не раньше осени 2018 года.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения, так как, по его мнению, предмет иска был не в его компетенции. Этот вердикт истцы обжаловали в апелляционной инстанции.

В июле 2014 года акционеры ЮКОСа отсудили у РФ 50 млрд долларов, гаагский арбитраж обязал Россию выплатить эти деньги. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений.

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), владевшие суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму 28,3 млрд долларов. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd составляла 33,1 млрд долларов. В дальнейшем сумма компенсации повышалась.

А уже в январе 2007-го отец-основатель бывшей нефтяной империи ЮКОС Юрий Голубев был найден мертвым в своей лондонской квартире. Полиция расследует наступившую в воскресенье смерть Голубева, акционера Group Menatep Михаила Ходорковского, сообщили друзья, добавив, что нет прямых оснований считать ее подозрительной. 65-летний Голубев был одним из самых давних партнеров Ходорковского и летом 2003 года короткое время возглавлял Group Menatep. "Преклонный возраст и мнение друзей говорят за естественную смерть, но место упокоения и должность, а также неожиданность смерти заставляют проводить весьма прозрачные параллели" - писали тогда российские журналисты.

"Я не знаю, что произошло. Его нашли мертвым в его квартире, – сказал Константин Кагаловский, бывший акционер Menatep и друг покойного. – Это мог быть сердечный приступ. Не думаю, что это подозрительно" цитирует ИноПресса. Скотланд-Ярд отказался от комментариев. Причина смерти неизвестна.

Голубев участвовал в создании ЮКОСа как вертикально интегрированной нефтяной компании еще до того, как его приватизировала компания Ходорковского Menatep. Он продолжал играть в ЮКОСе ведущую роль после смены владельца – сначала возглавляя направление стратегического планирования в компании "ЮКОС-Москва", а с 2000 года – как член совета директоров.

Будучи высокопоставленным советским торговым чиновником, работавшим в Канаде в 1970-1980-е годы, Голубев изнутри знал западные методы ведения бизнеса, играл на опережение, давая рекомендации Сергею Муравленко, возглавлявшему ЮКОС в начале 1990-х, а затем Ходорковскому, заявил Алексей Кондауров, депутат Государственной думы.

Голубев вел переговоры о предполагаемой продаже в 2003 году объединенной компании "ЮКОС-Сибнефть" одной из двух крупных американских нефтяных компаний, ExxonMobil или ChevronTexaco. Голубев стоял за решением назначить бывшего начальника Центробанка Виктора Геращенко главой совета директоров ЮКОСа. Голубев был показан как владелец 4,5% совместно с Муравленко.

Смерть Голубева, так же как и смерть Березовского - лондонские следователи никак не связали ни с мстительной силовигархией, ни вообще с криминальным их (смертей) происхождением...

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