Путинская Россия вновь погрузилась в демографическую яму, признал президент

Владимир Путин заявил, что страна вновь столкнулась с падением рождаемости. "За январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся снизилась на 68,7 тысячи", - сказал президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что российские демографы, конечно, предвидели такую ситуацию, "потому что именно сейчас, в период с 2015-го по 2020 год входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века". "Я об этом, кстати, по-моему, на "прямой линии" тоже говорил", - напомнил он.

"Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 70‑х годов. Это поколение, в свою очередь, как раз рожало детей в трудные периоды 90‑х годов. И малочисленные поколения 90‑х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи", - пояснил глава государства.

Несмотря на это, по словам Путина, российским властям удалось на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости благодаря мерам поддержки. Президент России добавил, что в настоящее время разрабатываются различные предложения для решения демографических проблем.

"Первое: рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала. Далее говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми", - перечислил Путин во время совещания.

Кроме того, он подчеркнул необходимость решения проблемы обеспечения детей до трех лет местами в яслях и разработки новых дополнительных мер обеспечения жильем семей с детьми.

"Еще раз хочу подчеркнуть: вопрос демографии - важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости - один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе", - резюмировал глава государства.

На прошлой неделе газета "Ведомости" сообщила о том, что чиновники Министерства труда прислали в Минфин большой список мер по стимулированию рождаемости, две из которых требуют больших бюджетных вливаний.

Журналисты отмечали, что после беби-бума, пик которого пришелся на 2014 год, рождаемость в стране начала падать. На этом фоне социальный блок правительства предлагает пакет мер по стимулированию.

В частности, Минтруд рекомендовал продолжить выплачивать материнский капитал до 2023 года. Программа маткапитала была запущена в 2007 году и пока действует до конца 2018 года. Это около 400 млрд рублей в год - половина расходов государства на поддержку материнства. Кроме того, было поручение премьера Дмитрия Медведева о дополнительном поощрении женщин, родивших второго ребенка до 30 лет.

Против одновременного продления материнского капитала до 2023 года и нового поощрения возражает Минфин: автоматическое продление программы материнского капитала, скорее, дестимулирует рожать двух детей, "поскольку до ее окончания остается еще несколько лет".

Однако тенденцию возвращения в демографическую яму стало видно ещё в 2015-м. за январь-март 2015г. зафиксирован более чем двукратный рост темпов вымирания населения России – чистая убыль граждан России выросла до 52,5 тыс. человек по сравнению с 25,2 тыс. годом ранее! В расчёте на 1000 граждан России естественная убыль увеличилась с 0,7 до 1,5 человек. Подобных темпов вымирания населения не наблюдалось более 3 лет. Об этом удручающем результате своей деятельности глава Правительства предпочёл не сообщать во время отчёта в Госдуме – гордиться депопуляцией и вымиранием России цинично и запретительно даже для реформаторов гайдаровского пошиба.

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