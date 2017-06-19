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Московский листок

Донбасс вернётся в Украину только в результате блицкрига

Опубликовано 19.06.2017 в разделе комментариев 6

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Донбасс вернётся в Украину только в результате блицкрига

Законопроект о реинтеграции Донбасса, готовящийся в администрации украинского президента, предполагает переход от антитеррористической операции (АТО), которую возглавляет Служба безопасности Украины (СБУ), к "войсковой операции" под руководством президента страны Петра Порошенко. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Тымчук уточнил, что работа над законопроектом заканчивается, идет согласование некоторых деталей и вскоре он будет внесен в Раду.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути, войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", - написал депутат.

Порошенко, по его словам, получит право принимать решения об использовании средств вооруженных сил, привлекать другие силовые структуры, а также вводить военное положение.

"Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на оперативном штабе", - уточнил Тымчук.

"Законопроект (вполне в русле нынешнего законодательства) позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины", - добавил депутат. При этом он подчеркнул, что закон не является "инструментом использования ВСУ". "Военное положение облегчает в определенных ситуациях обеспечение использования ВСУ. В целом же он направлен на решение административных вопросов под военных, на ограничение прав граждан и СМИ и так далее", - отметил парламентарий.

По словам Тымчука, законопроект о реинтеграции республик Донбасса стал ответом на "российскую агрессию" и не является отказом от минских соглашений, но призван "вдохнуть жизнь" в эти соглашения: "Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта в Донбассе. Однако защитить себя и принуждать любыми путями Россию к выполнению "Минска" - наше святое право и обязанность", - отметил он.

"Принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую - касающуюся вопросов безопасности", - отметил депутат.

Объясняя, почему вопрос о переформатировании АТО возник только сейчас, на четвертом году войны, Тымчук отметил, что "последней каплей стал фактический срыв Москвой минского процесса, когда с начала 2017 года Россия признала "документы" ЛДНР, ввела в оккупированных районах Донбасса "рублевую зону", загребла украинские предприятия под видом "национализации", а сейчас устами Путина и его шавок размышляет о дальнейшей по сути интеграции ЛДНР" в РФ.

Здесь имеется в виду решение Кремля о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и захват украинских предприятий, который в ДНР и ЛНР назвали "внешним управлением".

"Эти шаги россиян заставляют нас форсировать вопрос признания данных территорий оккупированными... и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы", - отметил депутат.

О новом плане реинтеграции территорий самопровозглашенных республик в состав Украины с возможностью введения военного положения в ряде прифронтовых городов написал "Коммерсант" со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Как отметили собеседники издания, соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение парламента Украины уже на текущей неделе. В это время украинский лидер будет находиться с официальным визитом в США. По словам источников, тем самым глава государства хочет продемонстрировать и Западу, и жителям ДНР и ЛНР "добрую волю Киева".

От редакции: Собственно, ничего иного в рамках "достигнутых договорённостей", которые Минские, и не следовало ожидать. Идейные последователи совсем другого по масштабам и штабам нацизма могут вернуть своё (а о том, что Донбасс украинский даже Путин говорил, и не раз - не советский же он для него, антисоветчика?) только в результате быстрого и вероломного наступления, и просто подкарауливают наиболее удобный момент, изучают прифронтовую обстановку. Не раз мы писали, что это вопрос сейчас не геополитический (термин, кстати, тоже нацистского происхождения) - а просто политический, сиречь первостепенный для Порошенко. Вернёт Донбасс - останется президентом, не вернёт - тогда уже откровенно фашистская хунта, которая легко его скинет, та самая партия войны, которая сейчас делится в Раде не много мало отличающихся по сути фракций, эта партия пойдёт ва-банк. С ними всё более-менее ясно - вопрос наступления это вопрос времени, и оно далее сентября, наверное, не простирается.

А вот что нам в этой ситуации не вполне ясно - так это позиция ополченцев. К великому нашему сожалению за то время, что по идее было отпущено для идейного роста и воспитания бойцов, те формирования, которые на старте тяготели к советизации Донбасса (что означает его отдельный статус и от РФ и от Украины) вдарились в махровую монархическую реакцию и запутинщину. Собственно этого и добивался с самого начала Сурков, куратор "республиканского" проекта. Чтобы даже эта локальная война стала не кузницей бойцов революции (способной всколыхнуть и РФ, и Украину, а на Украине привести к власти антитезу нынешнего кошмара - леворадикальную оппозицию), но наоборот, по принципу "Статского советника" - "сожрите друг друга", чтобы Донбасс стал кладбищем идейно мотивированных оппозиционеров и заодно стал оплотом контрреволюции. Все эти размышления родил всего лишь один комментарий к нашему заголовку (недавней новости, собравшей в своём разделе рекордное количество прочтений и комментариев, под сотню) - комментарий комбрига, который искренне удивился тому, что его подразделение народной милиции ЛНР называют коммунистическим.  

Знаете, комбриг - вы уж выбирайте поскорее, кем вы хотите чтоб вас считали после блицкрига ВСУ - коммунистами или пропутинскими реакционерами. Ведь это именно вы в ЛНР (пока в ДНР принимали регрессную конституцию со святой частной собственностью) подняли выше прочих подразделений знамя антифашизма, а значит и социального прогресса, в Донбассе. Ведь это вашего, чёрт возьми, предшественника убили именно за то, что он осмелился провести Антифашистский форум. А теперь - что, в кусты? Вопрос оставляю открытым и надеюсь, это повод для диалога, а может даже и интервью. Ибо вопросов накопилось много у тех, кто по-прежнему считает что вы ведёте не просто вооружённую, но и идеологическую борьбу против карателей-неофашистов.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
До последнего написал 19.06.2017 22:20
Руководство Украины всем рассказывало , что можно победить только не военным путем. Успокаивали кремль.
Похоже метод ведения войны будет гибридным. И обьявления войны не будет и по репе Путину с Сурковым настучат.
Предположу , что вони из кремля будет на пол планеты.
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(без названия)
Лед тронулся написал 19.06.2017 22:13
Все к тому идет. Слишком долго кремль испытывал терпение украинцев. Каждый день минских договоренностей - несколько убитых под обстрелами от мин и снарядов , которые поступают с территории России и резво расходуются до следующего подвоза.
В конце той недели весь ЛДНР засыпали листовками - дается десять дней окна для россиян и любителей Путина , чтобы убраться в Россию. Обещание не трогать простых мужиков.
Армия ВСУ на низком старте.
Порошенко сейчас в Штатах.
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(без названия)
как бы понятно все написал 19.06.2017 22:04
"не вполне ясно - так это позиция ополченцев"
--
Позиция у них простая - РАКОМ. Вооружили долбодятлов и отбросов с Донбасса, обучили в Ростовской области, обманули идеями Новоотбросии, пообещали золотые горы - и бросили в бой против своего народа. Этим предателям один путь - сдохнуть. Или бежать на Россию. Но там эти предатели никому не нужны.Пушечное мясо, не более.
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(без названия)
яЙЙя написал 19.06.2017 21:59
Волнуюсь за политрука Прилепина - чтоб не разминулся с Гивой и Мотороллером, потому как они его уже заждались... или пейсатель-политрук уже давно в Москвабаде?
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(без названия)
........ . . написал 19.06.2017 21:27
хотя в данном случае может и в.
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(без названия)
........ . . написал 19.06.2017 21:26
не в Украину а на Украину
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