Каждый третий молодой россиянин хочет эмигрировать из страны

Почти треть (32%) россиян в возрасте 18–24 лет и каждый пятый (21%) в возрасте от 25 до 39 лет заявили о желании иммигрировать из страны, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соцопрос "Левада-центра". Социологи отмечают, что желание переехать неодинаково среди всех возрастных групп и падает с возрастом. О привлекательности переезда за границу чаще говорит молодежь. По словам президента фонда «Миграция XXI век» Вячеслава Поставнина, причина таких настроений заключается в перспективах учебы и дальнейшего трудоустройства за границей. «Молодые люди не видят перспектив на работе в России, где им не предлагают достойную заработную плату; слабо представляют себе перспективы учебы. Нельзя и исключать простого желания жить в комфортной среде», - пояснил изданию Поставнин.

Уехать навсегда «определенно хотели бы» 3% россиян, еще 12% заявили, что «скорее бы хотели», 23% «скорее не хотели бы», 56% «определенно не хотели бы» эмигрировать. При этом только 1% опрошенных ответил, что уже «готовит документы», чтобы переехать за границы бывшего СССР, 2% говорят, что «приняли твердое решение уехать», 7% задумываются о возможности переезда, 16% теоретически допускают такой сценарий, 74% еще никогда об этом не думали.

Среди тех, кто не хочет уезжать жить за рубеж, 83% респондентов в возрасте 40–54 лет и 88% старше 55 лет. Вячеслав Поставнин связывает нежелание большинства россиян уезжать в том числе с незнанием языков и возрастными причинами.