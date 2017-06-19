Держиморда из "Соцгоспроекта" выползла вслед за Усмановым цензурировать ФБК

Фонд "Соцгоспроект", которым руководит однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев, направил в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю - оппозиционеру Алексею Навальному - досудебные претензии с требованием удалить фильм "Он вам не Димон", в котором, в частности, Елисеев называется главным распорядителем многомиллиардных активов Дмитрия Медведева.

"9 июня фонд "Соцгоспроект" направил в ФБК и господину Навальному досудебные претензии с требованием удалить с его ресурсов недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию фонда. <…> Надеемся на благоразумие господина Навального и его коллег", - сообщили РБК в пресс-службе фонда.

В претензиях, в частности, приводятся выдержки из расследования ФБК о созданной структурной схеме на основе некоммерческих фондов для управления имуществом премьера и о взятке, которую Медведеву якобы дал "сырьевой олигарх" в виде "необыкновенно дорогой" усадьбы на Рублевке.

"Соцгоспроект" требует в течение 10 дней со дня получения претензий опубликовать опровержение этих "недостоверных сведений", а также удалить соответствующие фрагменты из видеофильма и материалов на сайтах YouTube, dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info. В противном случае фонд обратится с иском в суд. Тем временем юрист ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что фонд Навального пока не получил досудебных претензий от "Соцгоспроекта".

14 апреля "Коммерсант" опубликовал большое интервью с Ильей Елисеевым, который также является основателем некоммерческого фонда "Дар". В нем бизнесмен пообещал подать в суд на Навального и заявил, что не действует в интересах главы правительства.

"Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю", - пояснил тогда он.

По словам Елисеева, "Дар" - это "никак не благотворительный фонд в его классическом понимании" и он изначально намеревался вкладывать около трети средств в коммерческие проекты. Тем не менее "Дар" потратил на благотворительность свыше 11 млрд рублей, подчеркнул Елисеев.

Спустя десять дней благотворительные фонды "Дар", "Градислава", "Соцгоспроект" и Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, обслуживающие, по версии ФБК, премьер-министра Дмитрия Медведева, впервые опубликовали финансовые отчеты за 2016 год. Суммарный бюджет фондов составил более 3,68 млрд рублей, которые, как отметил Навальный, "спускаются" на развлечения и хобби одного человека - Медведева.

Навальный подчеркнул, что отчетность фондов ни разу не публиковалась ранее, и связал ее обнародование с расследованием ФБК "Он вам не Димон" и последовавшими за этим антикоррупционными митингами по всей России.

ФБК опубликовал расследование о "тайной империи" Медведева 2 марта. В материале говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК принадлежащих премьеру.

Авторы расследования считают, что состояние премьер сколотил на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов, получивших как минимум 70 млрд рублей. Среди активов премьера назывались винодельня в Тоскане, поместье и агрокомплекс в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе, усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

Расследование стало причиной массовых митингов против коррупции, которые прошли более чем в 80 российских городах 26 марта и привели к задержаниям сотен человек. 31 мая Люблинский суд Москвы обязал Навального удалить публикации о бизнесмене Алишере Усманове, также связанные с фильмом "Он вам не Димон". В расследовании рассказывалось, в частности, об "огромном доме" и участке, которые были подарены Усмановым фонду, связанному с Медведевым, причем подарок назывался взяткой.

От редакции: Вы посмотрите только, какие прекрасные лица! Что у Алишера Усманова, что у Елисеева - ведь на них же чётко прямо написано, что они ведут аскетический образ жизни на зарплату рабочего, и никакой коррупции в глаза не видели. Правда, и Навальный не сильно отличается классово и обликом гламурным от своих оппонентов, но в этой схватке нам придётся сперва быть на его стороне, до перехода в соответствующую, пролетарскую фазу буржуазно-стартовой революции, - поскольку клин клином вышибают. Ведь вы только подумайте, что подобной экскурсии в портретные закрома сырьевой империи и Рублёвско-Успенских угодий у нас могло бы не случиться без ФБК! Так что ждём новых хариусов и серий, где всё новые лица путинского режима будут невольно показывать что есть нынешнее капиталистическое государство, и кто будет работать в возрождённом ГУЛАГе после революции - в реалити-шоу "Дом-2 (Казённый)"... Салтыков-Щедрин воистину позавидовал бы таким потомкам-типажам газпромовским, которые прожирают в день месячные региональные бюдежты, усевшись на всенародную нефть да газ, и пораздав гражданам кабальных кредитов миллионы, - а то и сам бы Гоголь позавидовал! Ведь всё же явлено воочию. Кстати, и у Миллера усадебка на Истре не уступит Петергофу - так что знай газпромовских (см. ниже фото в моём, первом материале по теме)! Что там ещё этот "Соцгоспроект" понастроил элитке Трубы, интересно?

Д.Ч.

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