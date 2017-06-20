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Московский листок

Кремль как военный союзник

Опубликовано 20.06.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

сша путин сирия ввс
Кремль как военный союзник

Пока патриоты-запутинцы доказывали друг другу, что весь вред России от Навального, Трамп благодарит и благодарит Кремль за перевод в марте в США очередных миллиардов долларов, принадлежащих народу России. Вот и 19 июня отблагодарил очередным уничтожением союзного Рашке сирийского истребителя, причём, сбили его американцы как-то полусонно, без усилий, как будто комара прихлопнули.

В Москве обиженные холуи тут же завизжали: «Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что уничтожение сирийского бомбардировщика Су-22 возглавляемой США коалицией может привести к «большому конфликту». Сенатор напомнил, что сирийское небо закрывают как ЗРК С-300 армии Башара Асада, так и российские С-400». А как же, сейчас! Топот слышишь? Это расчёты С-400 побежали по американским самолётам пуски делать.

Из МИДа донеслось дежурное бла-бла-бла Лаврова: «…любые действия «на земле», а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском. …Приглашаю всех избегать односторонних действий». Да уже приглашал! Много раз. А США и Европа плевать хотели на твои приглашения. Нашёлся приглашатель.

Пресса запутинцев, позвонив в министерство обороны Рашки, грозно забила в барабаны: «США могут получить ответный удар в Сирии». «Российские военные жестко отреагировали на воздушный инцидент, произошедший в небе Сирии по вине американского истребителя. Пилот F-18А из состава международной коалиции 18 июня ракетой «воздух-воздух» сбил самолет Су-22 ВВС Сирии». А как именно «жёстко»? А вот так, знай наших: ««Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии», - указали в Минобороны. С 19 июня российские военные прекратили взаимодействие с США в рамках этого Меморандума».

Всё это замечательно, но в апреле Кремль уже прекращал действие этого Меморандума в ответ на ракетный удар США по авиабазе сирийской армии в Хомсе. Тогда Трамп удивлённо поднял брови, и действие этого пресловутого Меморандума, на которого США лениво плюют, было тут же восстановлено Кремлём. А теперь опять прекратили? И это всё?

Оказалось, что на этот раз не всё.

Минообороны грозно уточнило: «отныне российские наземные и воздушные средства ПВО будут «брать на сопровождение в качестве целей» самолеты и беспилотники западной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат». «Брать на сопровождение» - это круто! Значит, теперь американцы будут месить сирийцев не просто так, а в сопровождении Минообороны. Это радует слух патриота-запутинца, но что толку сирийцам от эдакого сопровождения? Если вы обратили внимание, то американцы и турки сирийские и российские самолёты не сопровождают, а «мочат»!

Но поведение Минобороны как раз понятно. Во-первых, в Кремле сидят те, за кого воевать не «западло» только тупому отморозку. Кстати, а сколько тех отморозков? Сколько тех, кто не знает, что его смерть за путина и Кремль, подавляющее число граждан России встретит с насмешками - ну и хрен с ним, с тупым! Во-вторых, масса запутинских патриотов это точно не вьетнамцы, не северные корейцы и не кубинцы. И даже не те, кто выходит на улицы по призыву Навального. Запутинцы и за родную дочь воевать не станут. Безнаказанно убить кого-то за деньги - это да! А добровольно рисковать своей дорогой жизнью - никогда! Для России толку от них ноль.

Ну, а не для отморозков, а для массовки, пошедшей на заработки в армию, одно дело парады и нескончаемо нахваливать себя и оружие Рашки, а другое дело - жизнью рисковать, воюя этим оружием. Это чревато! Да и, повторю, за кого жизнью рисковать?

А Трамп молодец. С его избранием США волей-неволей показывают, что Кремлёвская камарилья не только мерзкий паразит на шее народа России, но и как военный союзник ничего не стоит. Годится только для того, чтобы своих безоружных граждан дубинками бить, да по вооружённому стрелковым оружием противнику издалека оперативно-тактические ракеты пускать. Ну, или на верёвке притащить к Сирии свой авианосец, чтобы тот на глазах всего мира сам утопил пару собственных самолётов.

(Кстати, пример с «Адмиралом Кузнецовым» убийственный и одновременно уморительный. Эта история означает, что на том уровне кукловодов путина, на котором принималось решение послать этот авианосец в Сирию, никто не соображал, что означают доклады моряков о реальном техническом состоянии этого корыта. То есть, все эти вопли о качестве российского оружия, обо всех этих «арматах», - это не просто реклама, но и реклама идущая от тупых и адресована она тупым. Какие решения о принятии чего-либо на вооружение могут принять люди, пославшие «Адмирала Кузнецова» в поход?).

Обратите внимание, что после того, как во второй половине 19-го века армия России стала комплектоваться по призыву (стала народною), Россия не выигрывала ни одной войны за тварей во главе России. Войны выигрывались только за сам народ, когда Россия была СССР. Ну и с порядочными людьми во главе народа.

Да, разумеется, аналогия тут не уместна, поскольку царское правительство было всё же чем-то похоже на настоящее правительство и как-то думало не только о том, чтобы тупо украсть, но и о государстве. И состояние царской армии, и даже эскадры позорных Рожественского и Небогатова были не чета состоянию армии и флота Рашки. Да, и народ в начале 20-го века был народом. Тем не менее, что-то с этой Сирией напоминает русско-японскую войну 1904-1905 годов. Такая же припадочная радость патриотов-монархистов: «шапками закидаем», - и в результате явление полного маразма и армии, и флота.

Правда, тогда была и реакция народа на ту войну в виде на то время неудавшейся революции. Сейчас такого уже не будет.



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Всего комментариев к статье: 3
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Ноггано ft. QП - Водка.
Юрий2008 написал 20.06.2017 01:00
С нами Паша КМС, тяжеловес.
Проверка документов, слово за слово,
Слышь, ты, клоун звездастый, расслабься,
Хули, ты мне тычешь свою ксиву,
Они меня дубиной в рыло, ну и покатило.
Победа по любому за рабочим классом,
Они нас травят беспонтовым слезоточивым газом.
Но, мы не лыком шиты, мы как питбули,
Хапанули на своем веку, ну а *****.
Мусоров не спасают бронежилеты,
Летят бутылки, камни, заточки, кастеты.
Тут у нас вообще, нулевая перспектива,
Молодые в криминал, старики хуярят синьку.
Мы забили на политику, пропиты телики,
Мы за Володю президента, против Америки.
Ноггано ft. QП - Водка.&#65279;
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(без названия)
......... . . написал 20.06.2017 00:40
одно дело парады и нескончаемо нахваливать себя и оружие Рашки, а другое дело - жизнью рисковать, воюя этим оружием.
.
похоже автор находясь в плену своей теории не обращает внимание на то что тяжесть наземных боевых действий во многом тянут как раз российские наемники за скромное по мировым меркам вознаграждение.
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(без названия)
......... . . написал 20.06.2017 00:30
да ладно, не слышали что ли термин "последнее китайское предупреждение"
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