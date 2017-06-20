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Московский листок

Роскомназдор "наехал" на Telegram

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

цензура роскомнадзор жаров
Роскомназдор "наехал" на Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров собирается лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения, чтобы внести их в реестр организаторов распространения информации.

Газета "Ведомости" сообщала, что в начале мая Роскомнадзор направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По сведениям газеты, ведомство предупредило компанию, что ресурс может быть заблокирован.

Может и правильно, что Telegram посылает по известному адресу контору господина Жарова. 

Мы дважды в прошлом месяце получали требования Роскомнадзоре о блокировке информации, оба  из которых по идее должен рассматривать психиатр.

Новая технология зачистки 

Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

В конце концов направил жалобу непосредственно Жарову (регистрационный номер 02-11-6553 от 26.05.2017, срок рассмотрения обращения — 24.06.2017).

Роскомнадзор продолжает издевательство над ФОРУМом.мск

Сегодня уже 20-е число, формально у них, конечно, еще четыре дня на ответ. Но хамство, конечно. Ситуация и скандальная, и абсурдная. Ответить, судя по всему, просто нечего. 

Но ведь можно же не отвечать! И плевать они хотели на общественность, на законы и даже собственные должностные инструкции. Раньше господин Жаров публикации в свой адрес просто игнорировал.

Вы верите в бескорыстие Роскомнадзора во главе с Жаровым?

А хорошо быть мужем супруги главы Роскомнадзора Жарова…

Так может "наезды" на медиа-ресурсы - это такой своеобразный ответ г-на Жарова? В жанре личной мелкой мстительности?

Кстати, по поводу этих материалов я писал еще два года назад: "Признать экстремистскими эти материалы навряд ли получится даже у российской Фемиды, у которой повязка с глаз давно сползла на ногу. А вот накопать пару жалоб, а потом с полным основанием закрыть доступ к ресурсу - вполне реально".

Научились, стало быть?..

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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