Роскомназдор "наехал" на Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров собирается лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения, чтобы внести их в реестр организаторов распространения информации.
Газета "Ведомости" сообщала, что в начале мая Роскомнадзор направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По сведениям газеты, ведомство предупредило компанию, что ресурс может быть заблокирован.
Может и правильно, что Telegram посылает по известному адресу контору господина Жарова.
Мы дважды в прошлом месяце получали требования Роскомнадзоре о блокировке информации, оба из которых по идее должен рассматривать психиатр.
Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?
В конце концов направил жалобу непосредственно Жарову (регистрационный номер 02-11-6553 от 26.05.2017, срок рассмотрения обращения — 24.06.2017).
Роскомнадзор продолжает издевательство над ФОРУМом.мск
Сегодня уже 20-е число, формально у них, конечно, еще четыре дня на ответ. Но хамство, конечно. Ситуация и скандальная, и абсурдная. Ответить, судя по всему, просто нечего.
Но ведь можно же не отвечать! И плевать они хотели на общественность, на законы и даже собственные должностные инструкции. Раньше господин Жаров публикации в свой адрес просто игнорировал.
Вы верите в бескорыстие Роскомнадзора во главе с Жаровым?
А хорошо быть мужем супруги главы Роскомнадзора Жарова…
Так может "наезды" на медиа-ресурсы - это такой своеобразный ответ г-на Жарова? В жанре личной мелкой мстительности?
Кстати, по поводу этих материалов я писал еще два года назад: "Признать экстремистскими эти материалы навряд ли получится даже у российской Фемиды, у которой повязка с глаз давно сползла на ногу. А вот накопать пару жалоб, а потом с полным основанием закрыть доступ к ресурсу - вполне реально".
Научились, стало быть?..
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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