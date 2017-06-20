На востоке Москвы обокрали клиническую больницу на 10 млн рублей

Неизвестные похитили медицинское оборудование почти на 10 млн рублей из здания клинической больницы на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Кража была совершена в выходные - в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня.

"19 июня в 14:20 заведующий радиологическим отделением Государственной клинической больницы, расположенной по адресу: улица 11-я Парковая, 32 (больница номер 57), заявил в полицию, что из одного из кабинетов было похищено медоборудование", - рассказали в полиции.

По его словам, злоумышленники, взломав металлическую решетку и вскрыв оконную раму на первом этаже, похитили из кабинета дозиметрического планирования корпуса №2 медицинское оборудование на сумму 9 млн 94 тыс. рублей.

В полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.