«Ле-Бурже» без нас, и спасибо санкциям, что не так стыдно

Во Франции открылся авиасалон «Ле-Бурже». Его начало нельзя назвать успешным для России. В этом году мы не привезли на выставку ничего, что летает - только макеты и рекламные материалы из-за рекомендаций французской таможни. В первый день салона России не удалось заключить ни одного контракта на поставку гражданских самолетов.

Airbus подписал контракт с лизинговой GE Capital Aviation Services (GECAS) на поставку 100 самолетов семейства A320neo — самого коммерчески успешного в мире.

Твердый заказ в первый день салона, кроме Airbus, получил Boeing — ирландский лизингодатель AerCap намерен закупить 30 широкофюзеляжных самолетов примерно на $8,1 млрд. Кроме того, GECAS заключила с американским производителем контракт на 20 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737MAX-10. Boeing получил также заказы от катарской авиакомпании Qatar Airways и межнационального туроператора TUI Group.

Airbus получил твердый заказ от американского лизингодателя Air Lease Corp. на 12 узкофюзеляжных самолетов A321neo, а Bombardier — от филиппинской авиакомпании Philippine Airlines (PAL) на семь турбовинтовых самолетов Q400.

Единственным действующим летательным аппаратом, который прибыл от России на авиасалон «Ле-Бурже», стал ближнемагистральный пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 в раскраске мексиканского Interjet.

Но что-то за шедевром российского авиастроения очереди пока не выстроилось...

- Вообще у нас сроду не было таких контрактов, как у Airbus или Boeing, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мы не стоим и в ряду мировых производителей второго ряда, как Bombardier. Вообще на салоне в Ле-Бурже мы впервые продали хоть что-то лишь в 1999 году, и это была партия всего лишь Ил-103 - хорошо помню, поскольку сам в этом участвовал. Я даже не очень представляю, что было бы, если бы кто-то сошел с ума и предложил нам контракт на поставку, скажем, сотни "Суперджетов" - мы бы просто не смогли его выполнить. Но слава богу, ничего, кроме опциона на поставку десятка этих лайнеров нам не грозит, да и то... В общем, опцион это далеко не контракт. Можно заметить, что от авиасалона до авиасалона мы придумываем опционы на одну и ту же технику, чтобы хоть что-то показать. Но зато по числу дармоедов на этих массовых выездах за рубеж мы всегда чемпионы. Вот и сейчас на выставке то ли 25, то ли 36 российских организации - и ни одного натурного образца. Спасибо санкциям, а то ведь если бы привезли кучу летательных аппаратов и бригаду пилотов и техников, толпу зевак, конечно, собрали бы, а вот контрактов навряд ли. А если кому надо очень посмотреть на нашу технику вблизи, то все это можно увидеть в августе в Жуковском. Пока визы не отменили...