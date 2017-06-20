Турция захватила крымских курортников

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упали на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. По словам Тюриной, такие результаты связаны со стабилизацией курса рубля, что стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам.

Крым, впрочем, показывает такое же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья. Сообщалось, что перелеты в Крым подорожали в полтора раза. Кроме того, туроператоры отметили, что в этом году в Крыму неблагоприятные погодные условия.

- Ну тут некоторое намерение выдать желаемое за действительное, - считает главный реактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Курс рубля-то стабилизировался, а вот доходы нет. Поэтому главная причина, конечно, что нет денег. Причем идиотизм ситуации в том, что внутренние курорты по деньгам ничуть не более доступны, чем зарубежные. И когда за те же деньги тебе предлагают Турцию, ты конечно поедешь туда, а не "в Геленджик, плавать наперегонки с какашками" (с) Галустян. К тому же Крым и Кавказ все уже напосещались в предыдущие сезоны, хочется же и чего-нибудь новенького. За всю жизнь в отпусках человек успевает посетить не так уж и много разных мест. Ну а поездка в Крым на машине или поездом - это серьезное испытание. Тут уже надо не только крымским туроператорам, но и министерству туризма, наверно, думать, как и чем завлечь отечественного отпускника на полуостров. А в этом направлении, признаться, делается очень немного. Думать надо, а с этим у нас всегда проблемы...