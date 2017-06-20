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Московский листок

Турция захватила крымских курортников

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 5

турция крым курорт
Турция захватила крымских курортников

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упали на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. По словам Тюриной, такие результаты связаны со стабилизацией курса рубля, что стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам.

Крым, впрочем, показывает такое же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья. Сообщалось, что перелеты в Крым подорожали в полтора раза. Кроме того, туроператоры отметили, что в этом году в Крыму неблагоприятные погодные условия.

- Ну тут некоторое намерение выдать желаемое за действительное, - считает главный реактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Курс рубля-то стабилизировался, а вот доходы нет. Поэтому главная причина, конечно, что нет денег. Причем идиотизм ситуации в том, что внутренние курорты по деньгам ничуть не более доступны, чем зарубежные. И когда за те же деньги тебе предлагают Турцию, ты конечно поедешь туда, а не "в Геленджик, плавать наперегонки с какашками" (с) Галустян. К тому же Крым и Кавказ все уже напосещались в предыдущие сезоны, хочется же и чего-нибудь новенького. За всю жизнь в отпусках человек успевает посетить не так уж и много разных мест. Ну а поездка в Крым на машине или поездом - это серьезное испытание. Тут уже надо не только крымским туроператорам, но и министерству туризма, наверно, думать, как и чем завлечь отечественного отпускника на полуостров. А в этом направлении, признаться, делается очень немного. Думать надо, а с этим у нас всегда проблемы...



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Всего комментариев к статье: 5
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Нет курортов в своем Отечестве...
гой-я написал 20.06.2017 11:57
Русскоязычные россияне, засрав страну от Калининграда до Камчатки, едут отдыхать туда, где красиво и не засрано. И можно жрать и пить всеми забортными отверстиями. При этом, ищут места, где не будет русскоязычных россиян. В России появилось поветрие - собак выводить, которые гадят везде, где хотят. Русскоязычный россиянин не будет убирать дерьмо. Ему в лом. Хамство бытовое процветает, равно как ложь и лицемерие. Ну и понтовая тупость, мозги-то утекают. Кто во всем виноват? Евреи? Пиндосы? Гейропа?
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(без названия)
яЙЙя написал 20.06.2017 11:44
И да, кстати... а почему бы жыдку Шапире (так называемому "журналисту Соловьеву") не продать виллу в Италии (стране НАТО и части загнивающей Гейропы) и не приобрести виллу в Крыму? Жыдок Шапира был и остается пламенным пропагандоном Крымнаша (на путенских говноСМИ), а лично сам как-то в Крым не стремится... вот ведь удивительно!
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(без названия)
яЙЙя написал 20.06.2017 11:38
"Думать надо, а с этим у нас всегда проблемы..." - тов.Баранов, у кого это у вас ("у нас")? У меня, например, с этим никаких проблем нет. Если вы о путлерах ("у нас"), то они как раз таки думают, как сделать так, чтоб и нагадить отменно, и завернуть свое деpьмо в красивую обертку. Если вы о быдломассе ("у нас"), то быдломасса вообще думать не способна - мозги ей заменяют говноСМИ... проблемы - у кого "у нас"?
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Крым-не-наш
Уваж.тов написал 20.06.2017 11:36
В Крыму не был лет, этак, 35. Было хорошо... в закрытом санатории, куда я попал в качестве сопровождающего. Смотрел на пляж в Ялте издалека, в бинокль и... близко подходить не хотелось. Но... на частном секторе цены были общедоступные и запросы соответствующие. Последние годы отдыхаю на пляжах в мусульманских странах, возвращаться на 30 лет назад да еще при взлетевших ценах не собираюсь!
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необходимо законодательно обязать всех наших депутатов, чиновников и работников госпредприятий
корнхолио написал 20.06.2017 10:41
отпуск проводить в Крыму. Пусть проникнуться патриотизмом.
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