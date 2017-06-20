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Московский листок

Счетная палата: деньги на развитие Крыма и Севастополя уходят на сверхвысокие зарплаты чиновников

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 1

Счетная палата: деньги на развитие Крыма и Севастополя уходят на сверхвысокие зарплаты чиновников

Счетная палата РФ выявила серьезные нарушения в реализации целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года, а ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. рублей в виде жалованья, пишет газета Коммерсант.

По данным издания, 30 мая председатель СП Татьяна Голикова направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором на семи листах описаны итоги работы аудиторов. В нем, в частности, указано, что система управления программой неэффективна. При ее реализации зафиксирован низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 году, 63% — в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно).

Также зафиксировано отставание в строительстве - на 180 из 448 объектов. За год увеличилась задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма и Севастополя (в 3,6 и 2,1 раза соответственно).

При этом аудиторы посчитали необоснованным финансирование деятельности дирекции ФЦП в размере около 160 млн руб. ежегодно. Значительный объем средств пришелся на выплаты сотрудникам. «Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, - 84,9 млн руб., или 78,6%», - говорится в письме. По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители. Аудиторы отмечают, что их заработные платы составляли в 2016 году от 472 тыс. до 607 тыс. руб. Сотрудники неруководящего звена получали в среднем 302 тыс. руб. в месяц.

Издание отмечает, что после ознакомления с письмом Голиковой Козак дал распоряжение министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксенову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову до 1 июля ликвидировать нарушения и повысить эффективность.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Петрович написал 20.06.2017 11:08
Эка новость! В 90-ые некоторые директора заводов получали в день своей зарплаты суммы превышающие годовой бюджет территориального образования в котором находился вверенный объект.
Территориальный объект - объект с населением не ниже миллиона человек.
Вы думаете что что нибудь изменилось?
Как видите нет.
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