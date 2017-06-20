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Московский листок

В Грузии тоже захотели царя. Может, инфекционное что-то?

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 1

В Грузии тоже захотели царя. Может, инфекционное что-то?

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Св. Троицы в Тбилиси заявил: «Грузия — древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может, нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может, подумать о том, что Грузия — древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия, и она вносит спокойствие в страну».

3 ноября 2013 года, в грузинском кафедральном соборе Светицховели в Мцхете при непосредственном участии католикоса-патриарха всея Грузии состоялось крещение двухлетнего царевича Георгия — потомка царского рода Багратионов и основного кандидата на грузинский трон.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а по дурости
не по милости написал 20.06.2017 11:22
По милости Божьей, нами правил царь - не по милости божьей а по ДУРОСТИ людской!!!
По дурости и по слабости ума - по недостатку самоуважения и даже по отсутствию личности и самосознания!
СВОБОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЦАРЬ И ФЕОДАЛЫ НЕ НУЖНЫ!!! Если у человека нет самоуважения и он вата и слякоть по натуре - тогда ему нужен царь - но это
уже абсурд в современном мире.
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