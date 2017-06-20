В Грузии тоже захотели царя. Может, инфекционное что-то?

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Св. Троицы в Тбилиси заявил: «Грузия — древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может, нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может, подумать о том, что Грузия — древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия, и она вносит спокойствие в страну».

3 ноября 2013 года, в грузинском кафедральном соборе Светицховели в Мцхете при непосредственном участии католикоса-патриарха всея Грузии состоялось крещение двухлетнего царевича Георгия — потомка царского рода Багратионов и основного кандидата на грузинский трон.