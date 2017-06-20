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Московский листок

Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководящий регионом с 1997 года, может не выйти на работу из-за затянувшегося отпуска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник. По его словам, Аману Гумировичу важно формально остаться в должности до 1 июля, чтобы пробыть губернатором ровно два десятилетия.

Накануне СМИ сообщали, что Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором находится с 22 мая. В последние месяцы губернатор не появлялся на публике, появлялась информация о его тяжелой болезни. Его первый заместитель Владимир Чернов продолжил исполнять обязанности главы региона.

«Здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шел на последние губернаторские выборы в 2015 г.», - заявил изданию политолог Виталий Иванов. По его словам. в случае отставки господина Тулеева «внеочередные выборы будут на будущий год, регионом будет руководить назначенный врио».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Аман Тулеев госпитализирован из-за проблем с сердцем. По данным издания, губернатора готовят к операции по установке искусственного сердечного клапана.

 



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