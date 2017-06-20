Страсбургский суд признал дискриминацией российский закон о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, говорится в решении суда от 20 июня.

Таким образом ЕСПЧ отреагировал на жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева. Они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду гомосексуализма. Согласно решению суда Россия должна выплатить им €49,1 тыс. компенсации материального и морального ущерба, а также судебных издержек.

ЕСПЧ увидел нарушения статей 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции о правах человека и основных свободах.

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2013 года.

Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.