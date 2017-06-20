В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры

Российские банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры, заявил первый заместитель председателя российского Центробанка (ЦБ) Георгий Лунтовский. По его словам, это связано с использованием дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют 1-2 защитных признака.

"Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных признака", - цитирует Лунтовского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте - купюры в 1 тыс. рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей - всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.