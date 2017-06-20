Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры

Российские банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры, заявил первый заместитель председателя российского Центробанка (ЦБ) Георгий Лунтовский. По его словам, это связано с использованием дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют 1-2 защитных признака.

"Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных признака", - цитирует Лунтовского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте - купюры в 1 тыс. рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей - всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы...
19.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом (0)
Реновация по-советски (1)
В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры (0)
Страсбургский суд признал дискриминацией российский закон о гей-пропаганде (0)
Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска (2)
Конный полицай: не только травить собаками, но и топтать конями (2)
В Грузии тоже захотели царя. Может, инфекционное что-то? (2)
Турция захватила крымских курортников (6)
"Ле-Бурже" без нас, и спасибо санкциям, что не так стыдно (28)
Счетная палата: деньги на развитие Крыма и Севастополя уходят на сверхвысокие зарплаты чиновников (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Частнособственнические интересы гибельны для России....
Дарья Митина Дарья Митина: Как и всегда в этo время -
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Важности фактора времени наши не понимают
Максим Калашников Максим Калашников: Очередная сирийская истерия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss