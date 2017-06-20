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Московский листок

Реновация по-советски

Опубликовано 20.06.2017 автором в разделе комментариев 1

беспредел москва революция собянин стройки реновация
Реновация по-советски

В Древней Греции был царь Мидас (по утверждению историков, он был не мифической, а реальной личностью). По легенде, он будто бы умел превращать в золото всё, к чему прикоснётся. В этом отношении нынешние российские власти представляют собой царя Мидаса наоборот: они всё, к чему прикоснутся, превращают в дерьмо. 

Казалось бы, программа по улучшению условий проживания для жителей пятиэтажек - дело вполне хорошее, не так ли? Однако в той форме, в которой это собрались делать российские власти (назвав это «реновацией»), улучшение выглядит как издевательство. 

Повторюсь, переселение жителей пятиэтажек в новое жильё, отвечающее современным условиям - дело нужное, и будущая Советская власть будет этим заниматься. Чем же программа Советской власти будет отличаться от нынешней буржуйской «реновации»? 

Во-первых, конечно, наша программа будет честная. Мы не будем скрываться под непонятными словечками типа «реновация», а будем называть вещи своими словами. 

Во-вторых, наша программа будет добровольная. Те жители того или иного дома, которые хотят переехать - пусть переезжают в новые дома. Те, которые не хотят переезжать - пусть остаются в своих квартирах, никто не будет их принудительно депортировать и сносить их дом. Сделаем в доме капремонт за счёт государства. А освободившиеся квартиры пойдут на улучшение жилищных условий тех семей, которые остались в доме. 

(уточнение: вообще говоря, это будет уже никакая не "реновация" в том смысле, что означает это слово. Но что уж поделаешь, если этот неологизм уже успел войти в русский язык таким же извращённым образом, как в 1992 году слово "ваучер") 

В-третьих, не будет непонятных махинаций с вопросом о том, насколько далеко придётся переезжать. Поскольку закон о т.н. «реновации» до сих пор не вступил в силу, то никто не знает, как всё это будет. По предварительным данным, будет так. Власти клятвенно утверждают, что якобы действительно все получат жильё «как правило» в своём районе (ох уж это «как правило»!). Однако эти гарантии распространяются только, во-первых, на собственников, во-вторых, кто попадает под «просто реновацию». А вот для очередников или для тех, кто живёт по соцнайму - так для них, собственно, Новую Москву и присоединяли. 

При Советской власти будет так. Тот, кто хочет остаться в своём районе - останутся в своём районе. А ведь возможен и такой вариант, который будет для многих интересен - переселение в более далёкий населённый пункт, но со значительным улучшением жилищный условий. 

В это значительное улучшение жилищных условий может входить не только принципиально более комфортное жильё, но и предоставление более престижной работы по государственной программе модернизации. Ну вот например, кем бы лично Вы хотели быть - унылым офисным планктоном в Москве, проживающим в однушке в Капотне, за которую будете платить ипотеку до конца жизни - или же уважаемым высокооплачиваемым инженером или оператором станка с ЧПУ на космическом заводе в каком-нибудь наукограде, проживая в бесплатно подаренной квартире в современном доме в экологически чистом районе? Да если при этом со средствами транспорта и коммуникации всё будет в порядке? Вот то-то и оно. 

Пример того, как это может происходить сразу после революции (и обеспечит Советской власти как минимум несколько миллионов рьяных сторонников) я писал ещё 10 лет назад в статье «Как сделать жильё действительно доступным». Тогда эта статья была написана применительно к протестам в городе Химки (и, учитывая славное революционное прошлое этого города), его и можно избрать в качестве одного из пилотных населённых пунктов (а в случае положительного результата можно распространить этот опыт на другие регионы): 

«Необходимо установить порядок, чтобы местные власти, от которых зависят застройщики, поставили бы такое условие: часть квартир во всех вводимых новых домах на их территориях предназначается для выдачи работникам предприятий. Или вообще лучше так: одну треть вводимых квартир – для бесплатной раздачи очередникам, вторую треть – для бесплатного предоставления новым кадрам отраслевых предприятий, и лишь третью треть – в коммерческую продажу. Действующие администрации делать этого не будут, поскольку они повязаны с фирмами, ведущими незаконную уплотнительную застройку, и действуют в их интересах (что подтверждается всей практикой). Поэтому необходима замена этих администраций на тех, кто будет выполнять данное условие.

Учитывая популистский характер программы, целесообразно в качестве механизма для замены администрации использовать протестную волну, которая идет в этих городах и против застройки, и против иных злодеяний местных администраций; а создаваемая в ходе этих протестных действий общественная структура должна будет стать опорой новой власти. А в случае, если застройщики взбунтуются, устроят саботаж и заблокируют стройки – всегда можно поднять факты неизбежно существующих нарушений в получении строительной документации и на этом основании национализировать стройки в интересах города». 

(Процитированный текст писался тогда как требование к буржуазным властям. Которые, как теперь всем понятно, это требование выполнять не будут. После победы революции стадию "давления" можно будет проводить в значительно упрощённой форме.)



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Всего комментариев к статье: 1
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БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ и РАБОТУ МОЛОДЕЖИ!!!
ГДЕ ЛОГИКА? А ЕЕ НЕТ У ЭТОЙ ВЛАСТИ И БЫТЬ НЕ МОЖЕ написал 20.06.2017 13:13
..................Повторюсь, переселение жителей пятиэтажек в новое жилье, отвечающее современным условиям - дело нужное, и будущая Советская власть будет этим заниматься. Чем же программа Советской власти будет отличаться от нынешней буржуйской "реновации"?............
.
.
Ну и что в этом нужного и хорошего?
Зачем ломать старое ЕСЛИ У МОЛОДЕЖИ НЕТ БУДУЩЕГО?
У МОЛОДЕЖИ НЕ БУДУЩЕГО, а ломать будут старое в котором доживают век СТАРИКИ.
ГДЕ ЛОГИКА? А ЕЕ НЕТ У ЭТОЙ ВЛАСТИ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
.
Чтобы поднять страну из руин У МОЛОДЕЖИ ДОЛЖНО БЫТЬ БУДУЩЕЕ.
.
......МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА, СТАРИКАМ везде у нас ПОЧЕТ....
.
А здесь у этих ДОЛЛАРОВЫХ ДЕБИЛОВ... старикам везде у нас дорога, а вот молодым ВЕЗДЕ У НАС БЕЗРАБОТИЦА и ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПЕРСПЕКТИВ и не только ДАЛЬНИХ, но и в первую очередь ближайших.
В этих мегаполисах старики и так живут не бедно, сдавая жилье приезжей молодежи по цене практически превышающей ЗАРПЛАТУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
.
Зачем СТАВИТЬ СТАРУЮ ТЕЛЕГУ ВПЕРЕДИ МОЛОДОГО КОНЯ?
Кому от этого будет польза?
Что ли старая телега ВЫТАЩИТ КОНЯ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?
А кто будет РЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ ТЕЛЕГУ, когда она поломается?
Страна дебилов и откровенных dolboebov.
Дайте мне власть я и ПЕРЕВЕРНУ РОССИЮ С ГОЛОВЫ НА НОГИ и МОЛОДЫЕ КОНИ, а не старые клячи БУДУТ ИМЕТЬ НОВЫЕ ТЕЛЕГИ, а не наоборот. То есть НОВОЕ ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В ЛИЗИН ЕСЛИ ХОТИТЕ и ЗАТЕМ и В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
.
Мне за 70 и я прекрасно понимаю СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НЕПОДЪЕМНОСТЬ нынешней России.
ЗАЧЕМ СТАРЫМ КЛЯЧАМ НОВЫЕ ТЕЛЕГИ, если они САМИ СЕБЯ ЕЛЕ ВОЛОКУТ?
.
И почему пенсионеры вынуждены помогать своим детям деньгами сэкономленными из пенсии?
А почему не наоборот?
Посрать на эту власть и на эту ИДЕОЛОГИЮ ЖИДОВСКИХ ВРЕМЕНЩИКОВ.
А я понимаю что в стране СКОРО НЕ БУДЕТ РАБОТАЮЩИХ и ВСЯ ОСТАВШАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ СМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ ДАЖЕ НА ПЕНСИЮ СТАРИКАМ, а при таком дебильном раскладе это "СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ" НАСТУПИТ УЖЕ ЗАВТРА.
ЭТИ ЖИДОВСКИЕ ШКУРЫ специально готовят для России КАПКАН СТРАВЛИВАЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ и НИЗВОДЯЩИЙ РОССИЮ в ПРОПАСТЬ ВОЙНЫ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ.
.
МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ и РАБОТУ.
ВСЕ!!! ЭТО ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА И ДРУГИХ В ПРИРОДЕ ПОКА НЕТ.
А этих ВЛАСТНЫХ ШУЛЕРОВ НА ПОМОЙКУ.
.
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ и РАБОТУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПОНАД УСЕ.
.
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