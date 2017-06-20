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Московский листок

Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

коррупция чиновники бюрократы бюджет
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом

Деньги в Крыму и Севастополе расходовались неэффективно, к таким выводам пришла Счетная палата, проанализировав реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) о социально-экономическом развитии Крыма до 2020 года, пишет УРА.ру.

Так, в 2015 году в республике освоили более 23% бюджетных средств, а в 2016 году — 63%, приводит данные проверки «Коммерсант». При этом в 2015 году из внебюджетных источников тут привлекли лишь 6%, а в 2016 — 2,5% средств. Возникли вопросы и к дирекции по управлению ФЦП: аудиторы посчитали, что ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. рублей в виде жалованья.

Из 448 строящихся объектов отстают от сроков 180, добавляет «Национальная служба новостей». Долги по налогам и сборам в бюджет Крыма и Севастополя составили более 828 млн рублей.

- Новость не особо неожиданная, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В прошлом году еще хуже было. К ноябрю ФЦП в Севастополе выполнили вообще только на 2 процента. 

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- Но вот данные о зарплатах отвественных товарищей публикуются, кажись, впервые, - продолжил Анатолий Баранов. - Особенно они, конечно, выглядят впечатляюще на фоне средних зарплат и пенсий в регионе. Вот в Севастополе средняя зарплата в этом году 26 тысяч. Но кто из рядовых севастопольцев получает столько? Понятно, что средняя зарплата исчисляется и с учетом вот этих полумиллионных окладов жалованья уважаемых чиновников. Нетрудно подсчитать, что на одного "чиновника-полумиллионера" должно приходиться три-четыре десятка таких, кто получает зарплату, близкую к минимальной, чтоб средняя вышла в 26 тысяч. Напомню - кррупция это не только взятки, точнее это переводится как разложение, в данном случае системы государственного управления...



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