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Московский листок

Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций

Палата представителей Конгресса США отложила голосование по принятому Сенатом законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций в отношении России, отправив его на обсуждение в профильный комитет. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовать его с сенатом. Как сообщает Associated Press, такое решение вызвало резкую критику со стороны членов Демократической партии.

По словам представителя демократов в комитете по иностранным делам Элиота Энгела, отсрочка голосования "затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности".

Он отметил, что республиканцы должны незамедлительно вынести документ на обсуждение нижней палаты конгресса и проголосовать за него, чтобы он как можно скорее попал к президенту.

Конгрессмена поддержала пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана, заявив, что необходимо сделать все возможное для привлечения российской стороны к ответственности за якобы попытки повлиять на результаты голосования на выборах президента в прошлом году. По словам Райан, она направит все усилия на то, чтобы законопроект в конечном итоге был подписан президентом Трампом после завершения оценки текста представителями комитета по международным делам.

В то же время законопроект не нашел поддержки у государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. По его мнению, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших переговоров с Россией.

Напомним, 15 июня сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Законопроект поддержали 98 сенаторов из 100.

Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Ограничительные меры затронут компании, собирающиеся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов стоимостью более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, Минфину США поручено проработать вопрос о введении запрета на инвестиции в российский госдолг и производные финансовые инструменты. При этом, согласно документу, ограничительные меры переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.

 



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