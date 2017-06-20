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Московский листок

Курс доллара установил трехмесячный максимум

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 1

Курс доллара установил трехмесячный максимум

Курс доллара в ходе торгов на Московской биржи вырос на 60 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 59,04 рублей, превысив отметку в 59 руб. впервые с 15 марта 2017 г. При этом, курс европейской валюты увеличился на 95 копеек и составил 66,13 рублей, впервые с 9 декабря 2016.

Рубль заметно снизился к доллару и евро на фоне возобновившегося падения нефтяных цен и снижения интереса инвесторов к операциям carry trades.

Котировки нефти во вторник обновили минимумы с ноября на фоне общего пессимизма участников нефтяного рынка. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:20 МСК понизилась на $0,85 (1,81%) - до $46,06 за баррель. Ранее она опускалась до менее $46 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,8 (1,81%) - до $43,4 за баррель. Котировки Brent торгуются на минимальном уровне с 29 ноября, WTI - с 14 ноября прошлого года.

Основным источником негатива являются опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Верим Путину! написал 20.06.2017 14:40
Верной дорогой идем.
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