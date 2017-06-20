Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет

Прокурор в Пресненском суде Москвы попросил признать бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилого комплекса и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. "Прошу признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей", - цитирует Интерфакс слова прокурора.

"Фигуранты, работая в корпорации Mirax Group на проектах "Кутузовская миля" и "Рублёвская Ривьера", завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд рублей, граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован", - сказал гособвинитель в суде.

По его словам, потерпевшие по делу показали заключённой договор, но денег и квартир они до сих по не получили.

"Всего было выведено миллион долларов за рубеж", - отмечается в обвинительном заключении.

Также обвинение попросило приговорить бывшего главу финансового департамента Mirax Group Александра Паперно к пяти годам колонии общего режима, а бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — к трем годам условно.

По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший глава Mirax Group Полонский совместно с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве Паперно и Пронякина похитил свыше 2,6 млрд руб у участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым. Он был депортирован в Москву, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы...
19.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет (0)
Курс доллара установил трехмесячный максимум (1)
Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций (0)
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом (1)
Реновация по-советски (1)
В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры (1)
Страсбургский суд признал дискриминацией российский закон о гей-пропаганде (2)
Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска (3)
Конный полицай: не только травить собаками, но и топтать конями (3)
В Грузии тоже захотели царя. Может, инфекционное что-то? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наш император и их Стоун
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Частнособственнические интересы гибельны для России....
Дарья Митина Дарья Митина: Как и всегда в этo время -
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Важности фактора времени наши не понимают
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss