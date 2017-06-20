Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет

Прокурор в Пресненском суде Москвы попросил признать бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилого комплекса и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. "Прошу признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей", - цитирует Интерфакс слова прокурора.

"Фигуранты, работая в корпорации Mirax Group на проектах "Кутузовская миля" и "Рублёвская Ривьера", завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд рублей, граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован", - сказал гособвинитель в суде.

По его словам, потерпевшие по делу показали заключённой договор, но денег и квартир они до сих по не получили.

"Всего было выведено миллион долларов за рубеж", - отмечается в обвинительном заключении.

Также обвинение попросило приговорить бывшего главу финансового департамента Mirax Group Александра Паперно к пяти годам колонии общего режима, а бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — к трем годам условно.

По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший глава Mirax Group Полонский совместно с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве Паперно и Пронякина похитил свыше 2,6 млрд руб у участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым. Он был депортирован в Москву, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".