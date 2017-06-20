Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 0

Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе

Президент России Владимир Путин призвал не опасаться политических акций протеста, если они направлены не на самопиар, а на решение конкретных проблем. "Не думаю, что этого (протестных акций) нужно опасаться. Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах … Но, если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности", - цитирует ТАСС выступление президента в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

При этом он отметил, что если политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию не нужно этого бояться. "Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не всё же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся?", - пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что система противодействия гражданскому протесту на Западе хорошо выстроена. "Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет", - отметил глава государства. По его словам, в России "все посвободней и попроще".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы...
19.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе (0)
Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет (2)
Курс доллара установил трехмесячный максимум (8)
Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций (2)
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом (3)
Реновация по-советски (7)
В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры (1)
Страсбургский суд признал дискриминацией российский закон о гей-пропаганде (3)
Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска (5)
Конный полицай: не только травить собаками, но и топтать конями (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Запад готовится взорвать РФ изнутри и ввести войска?
Максим Калашников Максим Калашников: ФАНТАЗИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Дарья Митина Дарья Митина: "Евреи пoвсюду"
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию СМИ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss