Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе

Президент России Владимир Путин призвал не опасаться политических акций протеста, если они направлены не на самопиар, а на решение конкретных проблем. "Не думаю, что этого (протестных акций) нужно опасаться. Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах … Но, если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности", - цитирует ТАСС выступление президента в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

При этом он отметил, что если политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию не нужно этого бояться. "Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не всё же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся?", - пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что система противодействия гражданскому протесту на Западе хорошо выстроена. "Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет", - отметил глава государства. По его словам, в России "все посвободней и попроще".