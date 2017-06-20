Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Неудобные" вопросы Путину на "Прямой линии" согласовывались с пресс-службой Кремля

Опубликовано 20.06.2017 в разделе комментариев 3

"Неудобные" вопросы Путину на "Прямой линии" согласовывались с пресс-службой Кремля

"Неудобные вопросы" в ходе "Прямой линии" с президентом с Владимиром Путиным, включая вопросы о его отставке и об оппозиционере Навальном, были заранее согласованы организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля, сообщает Би-би-си со ссылкой на сотрудников, участвовавших в подготовке передачи.

Такие вопросы появлялись внизу экрана, а также демонстрировались в самой студии перед президентом. Среди них оказались требования об отставке Путина и вопросы о коррупции во власти. Россияне интересовались у Путина, когда он "перестанет нарушать положение конституции о максимальном президентстве в два срока" и почему зарплаты глав госкорпораций "такие сумасшедшие". На экране появился вопрос о том, действительно ли новый фильм о Путине снимает оппозиционер Алексей Навальный, упоминаний о котором в Кремле стараются избегать.

Собеседник «Би-би-си» рассказал, что все эти вопросы прошли предварительную модерацию. "Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", - пояснил источник издания.

О том, что вопросы для телемоста отбираются заранее, подтвердил и другой собеседник издания, знакомый с процессом технической организации "прямой линии". По его словам, сотрудники в передвижных телевизонных станциях (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической "сборкой" программы.

Сотрудники, которые выводили на экран вопросы президенту, не имели отношения к их отбору, пояснил источник. По его словам, рядом с режиссером во время трансляции находится руководство основных госканалов - генпродюсер "Первого канала" Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие. Он отметил, что в случае ошибки реакция была бы мгновенной: если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить.

Режисером "прямой линии" в этом году был Артем Шадров, который уже неоднократно работал на мероприятиях с участием Путина, в том числе, на ежедгодных "больших пресс-конференциях". На вопросы Русской службы Би-би-си он не ответил.

За работу канала с онлайн-обращениями отвечали сотрудники пресс-службы президента, пояснил изданию сотрудник одного из государственных каналов. По его словам, вся "прямая линия" была хорошо спланирована, президент был отлично подготовлен ко всем вопросам.

"Вся работа с соцсетями, с хеш-тегами, с онлайн-обращениями - мы этим никогда не занимаемся, это не наши функции", - объяснил изданию на условиях анонимности бывший высокопоставленный сотрудник одного из госканалов. В этот раз эту задачу выполняло агентство "Социальные сети", утверждает один собеседник Би-би-си в отрасли.

"Мы не принимали вопросы на "прямую линию", мы лишь анализировали, что в социальных сетях о ней пишут. Во время линии у нас была пара включений, где мы рассказывали о реакции аудитории в социальных сетях, а по итогам предоставили заказчику отчет", - рассказал и зданию Денис Терехов, управляющий партнер агентства SNMG, с которым слились "Социальные сети".

"Думаю, что и эти вопросы были подготовленной заранее "провокацией", чтобы не создалось приторного впечатления. Чтобы была видимость критических вопросов и высказываний", - пояснил журналистам один из участников подготовки телемоста.

По мнению другого собеседника, была установка не отсеивать "жесткие вопросы". "Предвыборная кампания, знаете ли! Это все пиар. Но такой, чтоб и плохое было, не только сопли-слюни", - отметил он.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик781 написал 20.06.2017 23:43
Зачем обижаете карликова Самца, он и так только недавно научился по бумажке читать?
Ответить
да в общем-то россияне даже и не сомневались
бивис написал 20.06.2017 23:41
непонятно для кого шоу разыгрывали
Ответить
Иначе и быть не может
Травкин написал 20.06.2017 23:34
Стоило бы только появиться одному несогласованному вопросу, лавочк бы моментально прикрыли.
А это кино все для оживляжа.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы зрителей РОЙ ТВ
Игорь Стрелков и Юрий Болдырев отвечают на вопросы...
19.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Неудобные" вопросы Путину на "Прямой линии" согласовывались с пресс-службой Кремля (3)
Путин заявил, что в России с акциями протеста "посвободней и попроще" чем не западе (2)
Гособвинитель попросил посадить Сергея Полонского на 8 лет (3)
Курс доллара установил трехмесячный максимум (9)
Республиканцы притормозили принятие антироссийских санкций (2)
Неэффективность чиновников весьма щедро оплачивается бюджетом (8)
Реновация по-советски (7)
В российских банкоматах все чаще появляются фальшивые купюры (1)
Страсбургский суд признал дискриминацией российский закон о гей-пропаганде (3)
Глава Кузбасса Тулеев может не вернуться на работу из отпуска (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Запад готовится взорвать РФ изнутри и ввести войска?
Максим Калашников Максим Калашников: ФАНТАЗИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Дарья Митина Дарья Митина: "Евреи пoвсюду"
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию СМИ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss