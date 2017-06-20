"Неудобные" вопросы Путину на "Прямой линии" согласовывались с пресс-службой Кремля

"Неудобные вопросы" в ходе "Прямой линии" с президентом с Владимиром Путиным, включая вопросы о его отставке и об оппозиционере Навальном, были заранее согласованы организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля, сообщает Би-би-си со ссылкой на сотрудников, участвовавших в подготовке передачи.

Такие вопросы появлялись внизу экрана, а также демонстрировались в самой студии перед президентом. Среди них оказались требования об отставке Путина и вопросы о коррупции во власти. Россияне интересовались у Путина, когда он "перестанет нарушать положение конституции о максимальном президентстве в два срока" и почему зарплаты глав госкорпораций "такие сумасшедшие". На экране появился вопрос о том, действительно ли новый фильм о Путине снимает оппозиционер Алексей Навальный, упоминаний о котором в Кремле стараются избегать.

Собеседник «Би-би-си» рассказал, что все эти вопросы прошли предварительную модерацию. "Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", - пояснил источник издания.

О том, что вопросы для телемоста отбираются заранее, подтвердил и другой собеседник издания, знакомый с процессом технической организации "прямой линии". По его словам, сотрудники в передвижных телевизонных станциях (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической "сборкой" программы.

Сотрудники, которые выводили на экран вопросы президенту, не имели отношения к их отбору, пояснил источник. По его словам, рядом с режиссером во время трансляции находится руководство основных госканалов - генпродюсер "Первого канала" Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие. Он отметил, что в случае ошибки реакция была бы мгновенной: если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить.

Режисером "прямой линии" в этом году был Артем Шадров, который уже неоднократно работал на мероприятиях с участием Путина, в том числе, на ежедгодных "больших пресс-конференциях". На вопросы Русской службы Би-би-си он не ответил.

За работу канала с онлайн-обращениями отвечали сотрудники пресс-службы президента, пояснил изданию сотрудник одного из государственных каналов. По его словам, вся "прямая линия" была хорошо спланирована, президент был отлично подготовлен ко всем вопросам.

"Вся работа с соцсетями, с хеш-тегами, с онлайн-обращениями - мы этим никогда не занимаемся, это не наши функции", - объяснил изданию на условиях анонимности бывший высокопоставленный сотрудник одного из госканалов. В этот раз эту задачу выполняло агентство "Социальные сети", утверждает один собеседник Би-би-си в отрасли.

"Мы не принимали вопросы на "прямую линию", мы лишь анализировали, что в социальных сетях о ней пишут. Во время линии у нас была пара включений, где мы рассказывали о реакции аудитории в социальных сетях, а по итогам предоставили заказчику отчет", - рассказал и зданию Денис Терехов, управляющий партнер агентства SNMG, с которым слились "Социальные сети".

"Думаю, что и эти вопросы были подготовленной заранее "провокацией", чтобы не создалось приторного впечатления. Чтобы была видимость критических вопросов и высказываний", - пояснил журналистам один из участников подготовки телемоста.

По мнению другого собеседника, была установка не отсеивать "жесткие вопросы". "Предвыборная кампания, знаете ли! Это все пиар. Но такой, чтоб и плохое было, не только сопли-слюни", - отметил он.