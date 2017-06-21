Фантазия как стратегическое преимущество

К наметившемуся поражению Кремля во Второй Холодной войне. Распутье 2017-го

Верхи СССР проиграли Первую Холодную войну в 1980-е из-за непроходимой своей ограниченности. Имея великолепные шансы ее выиграть, доведя до краха Соединенные Штаты. Они просто не могли представить, какой колоссальный запас научно-технического капитала (людского и собственно разработок) имеется у Советского Союза. Они не могли вообразить того, как можно развить то, что есть в их распоряжении.

Сегодня, с разницей в тридцать с лишним лет, поражение уже во Второй Холодной терпит путинство. По той же самой причине – отсутствия фантазии и воображения. В силу обывательской ограниченности.

КПСС ОКАЗАЛАСЬ ГЛУПЕЕ ИВАНА ЕФРЕМОВА

24 ноября 1970 года в газете «Гудок» вышло интервью величайшего русского фантаста и философа-космиста, Ивана Ефремова, тогда еще живого. «Страна фантазия». Ефремов поведал о силе воображения и фантазии. О том, как его рассказ «Тень минувшего» 1944 года разжег разум изобретателя голографии Юрия Денисюка – и он, собственно, и создал голографию.

«И это не в силу какого-то моего пророческого дара. Просто, когда вы являетесь ученым довольно широкого плана, то впитываете все, что «носится в воздухе». А потом, обладая некоторой долей фантазии, это не очень трудно представить в уже «реальном» виде. Вот почему я считаю, что фантазия – чрезвычайно ценная веешь. И тут я не делаю никакого открытия, а следую мысли Владимира Ильича Ленина, который прямо указывал, что «фантазия есть качество величайшей ценности…»

Мы часто повторяем эти слова, но не очень вдумываемся в них. А ведь если такой человек, как Ленин, подчеркивает, что фантазия – «величайшая ценность», так это неспроста. И действительно, если бы не было фантазии, то и вообще бы все науки стояли на месте.

По-моему, фантазия – это вал, поднявшись на который можно видеть значительно дальше, пусть порой и в неясных контурах…» - говорил Иван Антонович Ефремов.

Он уйдет из жизни в 1972-м. В тот же год полетел уникальный летательный аппарат самого авангардного из советских авиаконструкторов – Роберта Бартини. Тот самый ВВА-14 «Змей Горыныч» - одновременно и экраноплан, и амфибия, и самолет с несущим фюзеляжем. По сути – транспортная система будущего. Работы над нею свернут после смерти Бартини в 1974-м. Советская верхушка упустит очередной исторический шанс. Из-за скудной фантазии…

Последним советским «лидером» и прародителем всех российско-постсоветских бонз выступает стерильно пустой Михаил Горбачев. Он первым начал корчить из себя великого деятеля, а не быть им. Нет, Брежнев тоже любил лесть и карикатурный культ личности, но он все-таки многое построил и создал. А вот Горбачев уже лишь наслаждался той «сладкой», роскошной жизнью, что давала высшая власть, и лишь разрушал унаследованное. С удовольствием внимая медийной лести по своему адресу. В сущности, то же самое делают и расейские «вожди».

Позднесоветские вожди мало того, что не добили США в самый из тяжелый период (1971-1975 гг.) – они кинулись их спасать, протягивая руку дружбы и «разрядки» (дух Хельсинки). Видимо, у этих уже полу-обывателей не имелось никакого представления о том, каким может быть мир, где место гегемона занимает Советский Союз. И тут Брежнев, Громыко, Устинов и Андропов предопределили беду. Когда ситуация развернется на 180 градусов, и в начале 1980-х СССР попадет в сложное положение, хозяева Америки примутся его дожимать без всякой пощады.

И в этом положении отсутствие кругозора и фантазии у тогдашней «элиты» добило СССР. В распоряжении горбачевцев были великолепнейшие возможности – в виде создания корпораций мирового уровня. Хоть на базе роботостроения Института прикладной математики, хоть на основе производства «голубой крови» (перфторана), хоть на основе экранопланостроения по Бартини и Алекссеву, хоть на основе НПО «Молния» Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (легкий многоразовый авиакосмолет воздушного запуска МАКС, гамма пассажирских и грузовых самолетов-трипланов). Многое могло вырасти из суперкомпьютера «Эльбрус», их криолангистики, из советских биотехнологий, из советского авиадвигателестроения. Можно было строить гибридные летательные аппараты (наследники дирижаблей), использовать роторные двигатели Голубева, электромоторы Шкондина. Впрочем, зачем повторять первые книги Максима Калашникова? Но ничего из этого поздняя КПСС использовать не смогла, тупо сосредоточившись на экспорте сырья. Ефремова партийная верхушка не услышала. Да и слышала ли вообще?

А ведь в том же интервью Иван Ефремов поведал о возможном будущем в русском исполнении. Например, о будущем транспорте. Иван Антонович говорил, что для перевозки грузов по суше хватит и двухсот километров в час. Нужны экономичные железные дороги-гиганты с колеей в 6-10 метров шириною, где вагон по грузоподъемности равен среднему сухогрузу. Здесь фантазия русского гения шла практически в том же направлении, что и транспортно-инженерная мысль Германии 1930-х годов с ее проектами трансъевразийских поездов-кораблей. Казалось, бы – реализуй идею в СССР, создай мощную трассу поездов-гигантов между Азией и Европой, заткни за пояс Суэцкий канал и Севморпуть. Ан нет, воображения не хватило.

УХУДШЕННАЯ ВЕРСИЯ БРЕЖНЕВА

Совершенно так же ситуация разыгрывается тридцать с лишним лет спустя, только уже для путинской РФ. Каковая вдвое слабее СССР, намного более зависима от импорта и деиндустриализована. Снова Запад сбивает вдвое цены на углеводороды, отрезая топливно-энергетический комплекс РФ от дешевых и длинных кредитов, от новых технологий в нефтегазодобыче. При том, что теперь, в отличие от 1981-1987 годов, такая стратегия (где Обама и Трамп только повторяют аналогичные действия Рейгана) намного больнее бьет по Москве, нежели 36 лет тому назад.

Путинство ничему не научилось и повторило те же брежневские ошибки, только в еще более тяжелой, а то и карикатурной форме. Приведя РФ сегодня на грань поражения, теперь уже во Второй Холодной войне. Ибо что надо было делать с 2000 года, сразу же после ухода Ельцина? Немедленно браться за дело уничтожения сырьевого перекоса в экономике РФ, за то, чтобы она не зависела самым роковым образом от цен на сырье. Ведь эти цены, читатель, формируются за пределами РФ и Москва на них ну никак не влияет. Для новой индустриализации Росфедерации нужно было планомерно, но горячо создавать цивилизацию следующей эры. Нет, не восстанавливать старую советскую промышленность-«динозавра», а создавать компактную «млекопитающую» Грядущего. На роботике. С применением закрывающих и подрывных технологий, позволяющих преодолеть острую нехватку людей и средств, экономящую ресурсы и энергию. Надо было вкладывать деньги в дело, в дело и еще раз в дело!

Но мы знаем, как поступила путинская команда. Совершенно наоборот. Из сырьевой экономики Ельцина вышла суперсырьевая путинская. Дополненная, правда, производством оружия, причем уже устаревшего морально. Снова верхи, только теперь не советские, а расейские, оказались убогими интеллектуально. Лишенными всяких воображения и фантазии.

В некоторых художественных произведениях боги забавы ради наделяют серенького мещанина волшебными способностями. Ничего хорошего из этого не выходит. Полные ничтожества, обретя вдруг возможности мага, доводят все до катастрофы. То, что случилось с РФ с 31 декабря 1999 года, можно считать повторением классического сюжета. Итак, громадные деньги (нефть-то дорожала) и власть очутились в руках сереньких обывателей эпохи Брежнева. Для которых барахло, роскошная квартира, импортная «фИрма», футбол и пиво оказались превыше всего. Существа с психологией завмагов и управдомов, мелких клерков и деляг получили в распоряжение триллионы нефтедолларов, ядерные арсеналы, пропагандистскую машину и карательный аппарат. Обыватели тронулись разумом и возомнили себя живыми божествами, доведя РФ до нынешней ямы. Все эти годы они рассматривали власть как средство личного стяжательства и как источник «кейфа», наслаждения потребительской, «сладкой» жизнью. Они воровали, транжирили нефтяные триллионы – и повязали этим миллионы низовых обывателей.

Получалось, что РФ проедали с двух концов. С одной стороны, будущее прожирали несколько тысяч ненасытных пастей истеблишмента, причем по-крупному. С другой стороны, словно саранча, страну ел «электорат». Власть позволяла ему покупать стада импортных автомобилей (на 70 млрд. долларов в год), кучи импортного шмотья. По сути дела, при Путине нефтедоллары тратились не на то, чтобы изготовить для страны «удочку» (чтобы самостоятельно «ловить рыбу»), а на закупку импортной «рыбы». И, как только с 2014 года цены на нефть поехали вниз, РФ вошла в штопорящее падение. Вместо того, чтобы на нефтедоходы выстроить новую индустрию (новую цивилизацию), августейшие обыватели промотали денежки, обзавелись на них дворцами и яхтами, угнали в налоговые убежища-оффшоры, обзавелись собственностью на Западе, загнали нефтедоллары в американские и европейские ценные бумаги. Не зря об этом напоминаю: это ведь история нынешнего поражения, корни коего – в тупости и жадности верхов. Да-да, уже после Ельцина.

Поведение верхушки было карикатурным, буквально как у вздорного и глупого ребенка из советских мультиков. Или как у эгоистического мальчишки из великого кино «Тайна железной двери» 1970 года. Помните того молокососа-волшебника, что обладал магическими спичками? Загадай желание, переломи спичку – и получишь все без труда и усилий. Но спички – сиречь, дорогая нефть – кончились. И пришел Зверь Пицзеци.

ЦЕНА КУРИНЫХ МОЗГОВ

У правящих РФ был выбор. Можно было вложить нефтяные деньги по двум направлениям. Во-первых, в создание индустрии будущего, во впечатляющие научно-технические проекты. В то, что создает совершенно новый мир и абсолютно невиданные доселе рынки. Будь то генно-инженерные лекарства, роботика, стереопечатные машины для выращивания готовых узлов и деталей, пища будущего или новые виды скоростного транспорта. Наземного, воздушного, космического и водного. Да всего и не перечислить. Но куда примитивная «элита» загнала десятки миллиардов долларов? В Сочинскую олимпиаду, в футбольную мундиаль, в саммит АТЭС во Владивостоке, в казанскую универсиаду, в сирийскую авантюру.

А чего вы хотите от существ с куриными мозгами и психологией брежневского мещанина? У них ведь даже своего видения Грядущего нет. Оно у них – тоже импортное. В виде голливудских лент и статей из западной прессы.

Во-вторых, можно было вторую часть нефтедолларов пустить на кредитование русской индустрии, причем длинное и льготное кредитование. Для начала введя разумный, на манер Менделеева, протекционизм, восстановив рентабельность производства в стране и уравняв условия конкуренции русских промышленников с иностранцами. Что можно сделать таким путем – посмотрите на обувную компанию Андрея Бережного «Ральф Рингер». Ведь эта команда, сумев в 90-е спасти закупленное в СССР оборудование для производства обуви, подняла три фабрики и сегодня выпускает 1,8 млн. пар отменной кожаной обуви в год. Представьте себе сотни таких Бережных – в производстве текстиля, одежды, бытовой техники, снеди, игрушек, часов, лекарств и т.п. Вы представляете себе эффект от такого промышленного подъема? Сколько бы средств экономила страна на импорте, сколько миллионов рабочих мест появилось бы в РФ и какие налоговые отчисления она могла получать независимо от котировок нефти?

Нет, правители РФ выбрали иной путь: прожрать нефтедоллары и завалить страну набок. Их действия поражают своей карикатурностью. Казалось бы, серьезный человек, шеф РЖД Якунин действительно, завернувшись в белые простыни, принимал посвящение в рыцари Мальтийского ордена на пляже одноименного острова. Господи, они действительно принимают эту мишуру за «вхождение в мировую элиту»? Сие – диагноз. Глядя на это убожество, понимаешь слова Ефремова о великой силе фантазии. Фантазии Человека высшего порядка, а не обывателя, конечно.

Брежнев, столь нелюбимый мною за то, что запустил дела в СССР и привел его к торжеству мрази уже после своей смерти, как имперский строитель на фоне Сталина, конечно, выглядел бледно. Но на фоне ВВП Брежнев – просто титан созидания. Команде Путина даже не снилось того, что делали при Брежневе в одну пятилетку на территории одной РФ (РСФСР). При том, что нефтяные доходы у Брежнева были куда как меньше, чем у Путина. Дело не в цене нефти (в 1973 году баррель подорожал с 3 долларов в начале года до 11,5 долл., а в 1981 цена дошла до 40 тех «зеленых). То есть, в 1981-м – если в нынешних гринбэкс – бочка стоила 160 долларов. Экспорт нефти из Советского Союза был вдвое меньше нынешнего российского.

Да, брежневцы страдали отсутствием воображения и фантазии. Они боялись делать что-то первыми в мире, предпочитая копировать западные модели и технологии. До конца жизни буду помнить рассказ Глеба Лозино-Лозинского о его беседе с Брежневым в 1976 году. Конструктор пытался втолковать генсеку: нечего нам копировать американский проект космического «челнока». Он нерентабелен, он слишком тяжел и привязан к космодрому. Нужно, дескать, развивать проект «Спираль» 1966 г. - легкий авиакосмолет с разгонной ступенью, стартующий с тяжелой, сверхзвуковой авиаматки. Но Брежнев настоял: копируйте американцев, сделайте то же самое.

Однако брежневцы даже при таких своих недостатках смогли создать пространство маневра для СССР в случае падения цен на нефть (а она с 1981 г. к 1985-му сперва снизилась с 40 до 30 долларов за баррель, а затем упала до 20-ти). Советский Союз мог экспортировать и получать валюту за очень многое: авиадвигатели, самолеты военные и гражданские, вертолеты, ферросплавы, титан и изделия из него, алюминий, часы, оптику, продовольствие, станки и обрабатывающие центры, атомную энерготехнику, промышленное оборудование, сверхчистые вещества, космическую технику и услуги. Это помимо оружия! Помню, как китайцы в 1990-1992 годах с руками рвали Ил-76ТД, в ответ поставляя море ширпотреба. А какой рынок открывался для самолетов «Руслан»!

У Путина нет и этого. Советское – уничтожили, нового за 2000-2014 годы не создали. А теперь денег катастрофически не хватает. Поздно спохватились. При этом ни воображения, ни фантазии у Кремля нет. Потому то, что он Вторую Холодную проиграет, для Максима Калашникова – почти свершившийся факт.

(Окончание следует)